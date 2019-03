Der Vorsitzende mag nicht mehr

Das kam für manche überraschend: In der Versammlung der Feuerwehr Reithofen-Harthofen verkündete Vorsitzender Matthias Zimmerer, dass er sich nicht mehr für einen Posten in der Vereinsführung zur Wahl stellt.

Reithofen/Harthofen –Eine Überraschung für manche Gäste und Mitglieder brachte die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Reithofen-Harthofen mit sich. Vorsitzender Matthias Zimmerer verkündete, dass er sich nicht mehr für einen Posten in der Vereinsführung zur Wahl stellt.

Zimmerer, auch Vize-Bürgermeister von Pastetten, stand seit 2013 an der Spitze der Wehr, davor seit 2001 an zweiter Stelle. Begonnen hatte er seine in der Führungsriege bereits im Jahr 1989 als Schriftführer. Dass der übrige Vorstand über die Entscheidung bereits informiert war, zeigte sich in einem netten Abschiedsgeschenk, das aus einem beleuchteten, in eine Glasplatte lasergravierten Feuerwehrlogo bestand.

Bei den Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger, die bei den Kommunalwahlen im März 2020 nicht mehr antritt, wurde der bisherige 2. Vorsitzende Tobias Mühlhuber an die Spitze gewählt. Sein Stellvertreter ist Georg Hilz, Kassier bleibt Thomas Herget, Schriftführer Johannes Huber. Die Kasse wird wie gehabt von Erich Neumeier und Alexander Obermaier geprüft.

Zuvor zeigten die Berichte des scheidenden Vorsitzenden sowie von Kommandant Thomas Huber sen. und First-Responder-Leiter Thomas Huber jun., dass ein arbeitsintensives Jahr hinter der Feuerwehr liegt. 90 Kameraden sind in vier Gruppen aktiv, davon 14 Frauen. Wie der stellvertretende First-Responder-Leiter Roman Rasthofer aufführte, werden die 30 First Responder von einem Bucher und vier Pastettenern als Zweitmitglieder unterstützt.

Die Feuerwehr Reithofen-Harthofen musste im Jahr 2018 zu 90 Einsätzen ausrücken, davon waren allein 65 First-Responder-Anforderungen. Dazu kamen 15 Technische Hilfeleistungen, sieben Einsätze wegen Anschlagens einer Brandmeldeanlage und drei Sicherheitswachen.

Wie tief greifend das Engagement der Freiwilligen sein kann, erklärte Thomas Huber: „Nach einem besonders schweren Einsatz gab es sofort eine Nachbesprechung und zwei Tage später eine weitere Besprechung, um psychischen Belastungen vorzubeugen.“

Während die Einsätze mit 1100 Stunden zu Buche schlugen, waren es 2500 Stunden für insgesamt 60 Übungen und 250 Stunden für Aus- und Fortbildungen, die von den Feuerwehrlern gestemmt wurden. „Insgesamt haben die Kameraden und Kommandanten etwa 5650 Stunden ehrenamtlich und größtenteils in der Freizeit und unentgeltlich geleistet“, sagte Huber.

Viel Zeit hat dabei auch ein achtköpfiges Arbeitsteam benötigt, das sich für die Anschaffung des neuen HLF 20 verschiedene Modelle und Aufbauten vor Ort angeschaut hat. Das Fahrzeug wird nun ein Mercedes-Fahrgestell mit einem Lentner-Aufbau und Feuerwehrtechnik von BAS sein. Da die Lieferzeit 14 Monate beträgt, wird das neue Auto erst im Jahr 2020 kommen.

Zudem hoffen die Reithofener, bald mit den Planungen für ein neues Feuerwehrhaus beginnen zu können, das Grundstück dafür ist mittlerweile gefunden. Doch auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Im vergangenen Jahr war die historische Löschgruppe mit 15 Leuten in historischen Uniformen, zwei Pferden und der Begleitmannschaft beim Oktoberfesteinzug in München, „der größten Parade, an der unsere Feuerwehr je teilgenommen hat“, wie Zimmerer betonte und ankündigte: „Wir waren wohl so gut, dass wir in diesem Jahr am 22. September wieder dabei sind.“

Zum Schluss gab es verschiedene Ehrungen für Aktive und für Andreas Lex, der als neues Ehrenmitglied aufgenommen wurde (Bericht folgt).