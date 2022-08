Rekordsumme für die First Responder der Feuerwehr Reithofen-Harthofen

Von: Henry Dinger

Einen großen Scheck mit der dicken Summe über 23 400 Euro gab es von der VR Bank Erding für die Feuerwehr Reithofen-Harthofen. Im Bild (v. l.): Thomas Huber sen. (Kommandant), Tobias Mühlhuber (Vorsitzender), Josef Obermeier (VR-Bank), Thomas Herget (Kassier/Projektleiter der FF), Johannes Huber (Schriftführer), Roman Rasthofer (stellvertretender Gruppenführer First Responder), Thomas Huber jun. (Gruppenführer) sowie Sabine Knust (Projektbetreuung Crowdfunding VR-Bank). © Henry Dinger

Eine Crowdfunding-Aktion der VR-Bank bringt der Feuerwehr Reithofen-Harthofen die Rekord-Spendensumme von 23 400 Euro. Damit rückt auch ein großer Wunsch der First Responder in greifbare Nähe.

Reithofen – 7000 Euro hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Reithofen-Harthofen für die Anschaffung von Übungspuppen, einem Absauggerät und einem Übungsdefibrillator für das First-Responder-Einsatzteam gewünscht. Helfen sollte dabei die „Viele schaffen mehr“-Plattform der VR-Bank Erding. Mehr als dreimal so viel kam am Ende zusammen.

Von Mai bis Juli war der Spendenaufruf aktiviert. Der Betrag, der nach 90 Tagen unterm Strich stand, überraschte selbst das Projektteam der VR-Bank. 100 Spenden summierten sich auf 20 400 Euro. Auf die packte die VR-Bank noch mal 3000 Euro als maximalen Co-Funding-Betrag. „Das ist das erfolgreichste Crowdfunding-Projekt seit dem Start der Plattform im Jahr 2016“, erklärt Projektleiterin Sabine Knust. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Josef Obermeier, Kundenbetreuer in der Geschäftsstelle Forstern, überreichte sie den in zweierlei Hinsicht großen Scheck an die Führung der Feuerwehr.

Thomas Herget, Projektleiter bei der Feuerwehr, war sich zwar schon zu Beginn sicher, die gewünschte Summe zu erreichen. Aber dass das Projekt dermaßen erfolgreich wurde, konnte auch er kaum glauben. „Die Übungspuppen und das Absauggerät sind schon da“, so Herget. „Der Übungsdefibrillator kommt im Oktober“. Für Kommandant Thomas Huber zeigt das hohe Spendenaufkommen, „dass die Leute von den First Respondern viel halten“.

Nun rückt auf einmal auch ein großer Wunsch der knapp 30 Reithofener First Responder in greifbare Nähe. Sie brauchen ein eigenes Fahrzeug, denn bis jetzt werden die Einsätze mit dem Mannschaftsbus oder dem Mehrzweckfahrzeug gefahren. Doch die müssen auch für andere Zwecke der Feuerwehr zur Verfügung stehen. Nach vorsichtigen Schätzungen würde ein gebrauchtes Auto je nach Modell und Ausstattung etwa 20 000 Euro kosten. Bezahlen würde die Feuerwehr den Wagen selbst und auch die Ausrüstung mit Funkanlage und Sondersignal übernehmen. In Dienst stellen und unterhalten muss ihn aber die Gemeinde.

Einen entsprechenden Antrag hat d\\ie Feuerwehr bereits ans Rathaus geschickt. Nun hoffen die Feuerwehrler auf die Zustimmung des Gemeinderats. Huber rechnet damit, dass das Thema im September auf die Tagesordnung kommt.