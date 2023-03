Firmvorbereitung to go: Jugendseelsorger stellen dem Dekanatsrat Erding ein Wallfahrtsangebot aus Mühldorf vor

Von: Henry Dinger

Zeigten sich begeistert von dem Projekt: Dekanatsrats-Vize Thomas Speyerer, Landkreisdekan Pfarrer Michael Bayer, die Jugendseelsorger Michael Kulhanek und Rupert Schönlinner sowie der Vorsitzende des Diözesanrates, Armin Schalk (v. l.). © henry dinger

Eine Wallfahrt ist alles andere als altmodisch. Das belegt die „Firmvorbereitung to go“, ein Angebot der Katholischen Jugendstelle Mühldorf. Im Rahmen der Vollversammlung des Dekanats Erding im Pfarrheim Pastetten stellten die Jugendseelsorger Michael Kulhanek und Rupert Schönlinner dieses Projekt vor.

Pastetten – „Manchmal sagt jemand ,Firmung to go‘, weil es kürzer ist, aber so weit sind wir noch nicht“, scherzte Schönlinner zu Beginn der Präsentation. Bereits seit acht Jahren feilen er und Kulhanek an ihrem Konzept, die Vorbereitung auf die Firmung bei einer Wallfahrt mit Spiel, Spaß und dennoch spirituellen Erlebnissen zu ergänzen. Für die Pfarrverbände besteht so die Möglichkeit, ihre eigenen Firmvorbereitungen um ein zusätzliches Angebot zu erweitern.

Wie Rupert Schönlinner betont, kümmern sich sein Kollege und er gemeinsam mit ehrenamtlichen Coaches um Organisation und Durchführung. Kosten entstehen für die Pfarreien nur bei der Verpflegung der jungen Leute. Was auf dem Papier als „Wallfahrt mit erlebnispädagogischen Elementen“ recht lehrreich, aber wenig spaßig klingt, soll in der Praxis ein Erlebnis sein, bei dem die Firmlinge mit Freude viel über sich, die Gemeinschaft und das Leben lernen.

Ursprünglich ging die Wallfahrt über einen ganzen Tag, an dem auf einer Strecke von sechs bis zehn Kilometern fünf bis sieben Stationen angesteuert wurden. Vor allem der Coronazeit ist es geschuldet, dass nun auch ein Konzept mit einem halben Tag und einem Weg von zwei bis drei Kilometern erarbeitet wurde.

Das Gehen wird unterbrochen von fünf bis sieben Stationen, an denen Aufgaben im Team bewältigt werden sollen. Gebete, Geschichten und Lieder aus der Lautsprecherbox, aber auch selbst gesungen zur Gitarre, sollen helfen, die Erlebnisse der Wallfahrt spirituell zu deuten. Das beginnt bereits an der ersten Station nach dem Start. „Aufbrechen – zurücklassen“ ist hier das Motto. „Zu erkennen, dass der Mut zum ersten Schritt wichtig ist, auch wenn sich der Weg zum Ziel verändert, steht hier im Mittelpunkt“, erklärte Michael Kulhanek. An weiteren Stationen heißt es beispielsweise „Wer geht mit im Leben?“, „Das schaff ich schon“ oder „Das gibt mir Kraft“.

Auf dem Programm steht vor allem Teamarbeit, die sollen die Firmlinge spielerisch lernen. Das geschieht etwa, indem sie mit Unterstütung über ein Seil balancieren oder mit verbundenen Augen einer Stimme folgen. „Vertrauen und das Bewusstsein der Verantwortung für den anderen sind hier wichtig“, sagte Kulhanek. „Es geht auch darum, sich bewusst zu machen, dass man nicht allein ist“, betonte Schönlinner. In einer kleinen Broschüre, dem „Wallfahrts-Block“, können und sollen die Jugendlichen während der Wallfahrt ihre Gedanken und Gefühle aufschreiben.

Für eine solche Wallfahrt bräuchte es eine Gruppe von zehn Firmlingen, ideal seien 20 bis 30. Bis zu 100 Teilnehmer wären möglich, doch ab 60 Personen werde es schwierig, sich zu verständigen. Bei Thomas Speyerer, der als Stellvertreter des Dekanatsratsvorsitzenden die Versammlung leitete, kam das Projekt der Mühldorfer gut an. „Tragt das weiter“, forderte er auf.

Zu den weiteren Tagesordnungspunkten gehörten die Ankündigung von Terminen wie die Landkreiswallfahrt nach Maria Thalheim am 25. Juni. Außerdem gab Armin Schalk als Vorsitzender des Diözesanrates einen kurzen Überblick über dessen Arbeit, die sich auch mit der Gesamtstrategie der Erzdiözese befasst, zu der die Neuordnung des Immobilienbestandes und eine geplante Dekanatsreform gehören.

Thomas Speyerer bedankte sich bei den beiden Jugendseelsorgern, bevor Landkreisdekan Pfarrer Michael Bayer den Schlusssegen in der Versammlung sprach.