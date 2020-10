Flohmarkt direkt vor Pastettens Haustüren

Durchwachsenes Wetter, durchwachsener Verkaufserfolg: Der Umsatz der 30 Teilnehmer beim Pastettener Haus- und Hofflohmarkt hing vor allem vom Standort ab.

Pastetten – Am Ende wachte doch noch ein guter Geist über dem Pastettener Haus- und Hofflohmarkt und ließ die Sonne mit ganzer Herbst-Kraft scheinen. Noch einen Tag vorher sah das Regenwetter nicht so aus, als ob es sich lohnt, auch nur einen einzigen Luftballon an den Zaun zu binden. Das war das Kennzeichen dafür, dass die Bewohner des jeweiligen Hauses beim Pastettener Flohmarkt dabei sind.

Rund 30 Anmeldungen gab es bei der Gemeinde, vermutlich haben sich am Sonntag noch vereinzelt Bürger dazu entschieden, mitzumachen. Doch trotz der wärmenden Sonne waren die Verkaufserfolge heuer eher durchwachsen, es kam eben auch ein bisschen auf den Standort an.

Einen idealen Platz direkt an der Hauptstraße haben Tony Schüler sowie Harry Bretzenbacher und ihre Familien. Bestens gelaunt priesen die beiden ihre Sachen an – und hatten zur Mittagszeit viel zu tun. „Wir haben hier einen richtigen Stau produziert, so groß war der Andrang“, sagt Schüler und lacht. Etwa 150 Euro, so sein Nachbar Bretzenbacher, habe er schon eingenommen. Kindersachen, Spielzeug, CDs und DVDs gingen weg wie warme Semmeln. Auch Tony Schüler zeigt auf große Lücken im Sortiment. Bei ihm waren es in erster Linie elektrische Haushaltgeräte, die einen neuen Besitzer fanden. „Bücher und DVDs gingen eher schlecht“, sagt der Familienvater. Er habe aber auch einiges verschenkt, es sei ja auch ein Ziel gewesen, etwas loszuwerden.

Sehr viel ruhiger geht es an der Raiffeisenstraße zu. Dort hat Waltraud Hindahl ihre Tische vor dem Friseurgeschäft aufgebaut. Seit dem Vormittag steht sie hier und hat immerhin einige Haushaltsgeräte und Kleinigkeiten unter die Leute gebracht. „Ich habe mit mehr Interesssenten gerechnet“, sagt sie, „die Kunden wissen nicht so genau, wo die Stände nun sind“. Es gebe zwar eine Karte, wo die Standorte eingezeichnet seien, aber die hänge nur an einer Schautafel. Auch ihr Nachbar würde sich mehr Werbung wünschen und nennt Forstinning als Beispiel, wo Plakate an den Straßenrändern auf den lokalen Flohmarkt hinweisen.

Zumindest die Mundpropaganda hat funktioniert: Aus Isen ist Martha Baumann mit ihren Freundinnen gekommen. „Wir schauen jedes Jahr vorbei“, erklärt sie. Auf spezielle Schnäppchen sind sie nicht aus, „es gibt immer etwas Schönes“. Einige Straßen weiter bietet Julia Vogelfänger mit ihrer Mutter Cornelia und weiteren Familienmitgliedern in der Garage vor allem technische Geräte an. „Ich habe aufgeräumt, ich habe ja jetzt Zeit“, sagt die frühere Bürgermeisterin. „Es lohnt sich schon“, sagt Tochter Julia, bei strahlendem Sonnenschein kämen doch einige vorbei. Gesucht seien vor allem Kindersachen.

Weniger Glück hat Janina Nizol, die mit ihrem Stand in Zeilern auf verlorenem Posten steht. Sie hat viele Kindersachen im Angebot, aber kaum etwas verkauft. „Ich hatte mich richtig darauf gefreut, aber es kamen viel weniger Leute als ich dachte“, sagt die junge Frau. Ihren Humor hat sie aber längst nicht verloren. „Wenigstens ist schönes Wetter, da war ich den ganzen Tag draußen, das hätte ich vielleicht sonst nicht gemacht“.