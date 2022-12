Kleine Freuden für die Bewohner des Fendsbacher Hofs

Von: Henry Dinger

Der wiedergewählte Vorstand des Fördervereins Fendsbacher Hof mit Gratulanten (v. l.): Rainer Mehringer (Dritter Landrat), Ferdinand Geisberger (Beisitzer), Max Faltlhauser, Leo Rehmann (beide Kassenprüfer), Gerlinde Sigl (Beisitzerin), Birgit Reitberger (Kassiererin), Thomas Plodeck (2. Vorsitzender), Cornelia Vogelfänger (Vorsitzende), Angelika Harris (Schriftführerin) und Ulla Diekmann (Beisitzerin). © Förderverein

Der Förderverein des Fendsbacher Hofs investiert in nötige Anschaffungen, aber auch in zusätzliche Zuckerl für die Bewohner.

Fendsbach – Wie bei vielen Vereinen hat Corona auch beim Förderverein des Fendsbacher Hofs die Aktivitäten gebremst. Deswegen konnte die mehr als 150 Mitglieder starke Vereinigung auch erst heuer die erste Vollversammlung seit 2019 abhalten. Insgesamt war es die 28. Jahreshauptversammlung des Vereins. „Eigentlich hätten wir heuer ein kleines Jubiläum feiern können, denn ohne Corona wäre es die 30. gewesen“, erklärt Vorsitzende Cornelia Vogelfänger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zwar habe man die Präsenz-Versammlungen 2020 und 2021 absagen müssen, der Vorstand sei aber trotzdem zusammengekommen. „Jeweils getestet, konnten wir in beiden Jahren eine Vorstandssitzung durchziehen. Die Kassenprüfung fand trotzdem etwas umständlich statt“, erinnert sich Vogelfänger: Die Unterlagen mussten hin- und hergeschickt werden.

Auch den Bewohnern in Fendsbach konnte der Verein in beiden Jahren mit einem Adventskalender eine Freude machen. „Wir wollten damit zeigen, dass wir an sie denken“, sagt die Chefin und berichtete, dass man sich außerdem 2020 an der Anschaffung eines Therapiepferds beteiligen konnte. 2021 spendierte der Verein mit einem Eiswagen den Bewohnern ein Frei-Eis und steuerte etwas zu einem Grillfest bei.

Zudem wurde eine Zeitung für die Gruppe Dominikus abonniert und den Seniorentagesstätten Bastelmaterial bereitgestellt. Vogelfänger bedauert allerdings, dass ein beschlossenes Sky-Abo für die Fußballbegeisterten, Wlan für verschiedene Gruppen und die Ergänzung der Musikanlage bisher nicht realisiert werden konnten. Im

Im zu Ende gehenden Jahr konnten die Bewohner mit Gebäck zu Ostern, Eis und wiederum einem Zuschuss für ein Therapiepferde unterstützt werden. Des Weiteren wird der Verein die Kosten für eine Matratze, einen Anstecktisch für einen Rollstuhl, ein Motomed-Gerät für die Physiotherapie, einen Pflegerollstuhl für den universellen Einsatz, die Medienausstattung fürs Stüberl und behindertengerechte Möbel übernehmen – unterm Strich immerhin 18 000 Euro, „die wir bei unserem Kontostand ohne schlechtes Gewissen genehmigt haben“, so die Vorsitzende. Zählt man das genehmigte Wlan dazu, kommen nochmals 4000 Euro oben drauf.

Das Geld stammt aus Spenden, die unter anderem aus der Pfandrückgabe des Edeka-Supermarkts in Forstern, der katholischen Frauengemeinschaft Buch und in diesem Jahr auch von einer Familie, die zum Tod des Vaters um Spenden für den Förderverein gebeten hatte, stammen.

In der kommenden Zeit, so Vogelfänger, steht der Internetauftritt des Vereins auf der Agenda. „Wir haben den Provider wechseln müssen und endlich jemanden gefunden, der uns hilft, eine modernere Website zu gestalten.“ Das wolle man noch in diesem Jahr in Angriff nehmen.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderungen. An der Spitze bleibt Vogelfänger, sie geht damit seit 2012 in ihre dritte Amtsperiode auf diesem Posten. Als Stellvertreter steht ihr Thomas Plodeck zur Seite, Kassierin ist weiterhin Birgit Reitberger, und Schriftführerin bleibt Angelika Harris. Als Beisitzer wurden erneut Ferdinand Geisberger, Gerlinde Sigl und Ulla Diekmann gewählt. Max Faltlhauser und Leo Rehmann prüfen die Kasse.