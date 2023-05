Nasse Hundehaare gegen Wühlmäuse, Kaffeesatz gegen Schnecken

Von: Markus Ostermaier

„Kleine Fressmaschinen“ sind für Peter Gasteiger die über 8000 verschiedenen Schneckenarten. © Markus Ostermaier

Ein Experte gibt Tipps zur Schädlingsbekämpfung im Garten. Dabei zeigt sich: Vor allem Schnecken sind ein großes Problem.

Reithofen – Leidenschaftliche Gartenbesitzer verbindet eine Sorge: Sie fürchten Schädlinge, die sich an ihren Pflanzen bedienen. Durch den globalen Handel kommen allerdings immer mehr Schädlinge und Krankheiten dazu, wie bei einem Vortragsabend vom Gartenbauverein Buch-Reithofen zu erfahren war.

Drei Stunden lang gab es von Gärtner Peter Gasteiger Tipps, wie man umweltfreundlich auf Schnecken und andere ungebetene Gäste reagieren kann. Gasteiger ist in der Klostergärtnerei Gars am Inn (Landkreis Mühldorf) beschäftigt und besuchte den Gartenbauverein zum zweiten Mal. Das Interesse war riesig: An die 50 Gäste waren im Schützenheim Reithofen anwesend, weitere Zuhörer digital zugeschaltet.

Einen größeren Anteil seines Vortrags widmete Gasteiger den Schnecken. Mehr als 8000 Arten gebe es, und durch den globalen Handel würden sie auch in Deutschland immer mehr. „Es kommen laufend neue Schädlinge und Krankheiten dazu, weil wir aus der ganzen Welt alles umherziehen und zu jeder Zeit alles essen müssen“, erläuterte Gasteiger das Grundproblem. „Zum Beispiel der Salat ist nicht sauber geputzt, und auf dem Kompost vermehren sie sich dann.“ Spanische Schnecken hätten die heimische Art inzwischen fast komplett ausgerottet.

Dennoch könne man den eigenen Garten wenigstens ansatzweise schützen. Mit zwei Fakten jedoch schockte Gasteiger sein Publikum: Schnecken werden bis zu acht Jahre alt, und ihre Eier überleben Temperaturen von bis zu 20 Grad minus. Der Experte empfahl, schon Mitte März den Garten nach Altschnecken, die überwintert haben, abzusuchen und diese zu entfernen. Bis April und bevor die Jungtiere bei warmem Wetter schlüpfen, sollte man nach Eier-Feldern suchen. Die weißen Kugeln der braunen spanischen Wegschnecke seien „am gefährlichsten – die fressen am meisten“.

Kein Freund ist der Gartenexperte von Schneckenkorn. Dessen intensiven Geruchsstoff würden die Weichtiere 80 Meter weit wahrnehmen und er locke sie, genauso wie Bier, sogar noch eher an. Außerdem werde „dadurch unser Grundwasser vergiftet“, und das Korn verursache nach Verzehr starken Durchfall bei anderen Lebewesen wie Igeln. Wenn, solle man Schneckenkorn in kleinen Mengen in Ritzen gestreut oder in Behälter ausgelegt verwenden, so sein Tipp. Außerdem müsse man das Mittel immer wieder wechseln, denn „Schnecken sind Gewohnheitstiere und sehr schlau“.

Das Streuen von Eierschalen zur Abschreckung bezeichnete Gasteiger als Aberglaube. Hilfreich sei es stattdessen, die Schalen klein zu mahlen und etwa unter Tomatenerde zu mischen. Das Kalzium sei wichtig für Pflanzen und Boden.

Wenn man Gartenboden erst reinigen will, empfahl der Referent eineinhalb Jahre Geduld und das Streuen von Gesteinsmehl, denn: „Man kann jeden Boden wieder gesund und fruchtbar machen.“ Häufiger Fehler sei, dass Salatpflanzen zu tief eingesetzt würden. „Der Wurzelhals sollte immer frei sein und kann bei Wind auch nicht abbrechen.“ Zucchini sollten zum Schutz vor Pilzen ebenfalls erhöht gepflanzt werden. Grundsätzlich empfehlen konnte Gasteiger Pflanzbeete mit Trockenmauern, die zugleich Schutz für Insekten oder andere Tiere böten.

Eine Zuhörerin fragte nach der Verteilung von Kaffeesatz im Garten. Laut Gasteiger kann es sinnvoll sein, die Kaffeereste nach dem Erkalten um junge Pflanzen herum zu verteilen. Schnecken mögen dies wegen der Säuerung nicht, aber die Wirkung halte nur ein paar Tage. „Wenn man das in haushaltsüblichen Mengen macht, kann man den Gartenboden damit auch nicht versauern.“

Einen Tipp gab es auch zur Abschreckung von Wühlmäusen: Hundehaare eine Woche lang einweichen und dann verteilen. „Bei diesem grauseligen Sud haut die Wühlmaus ab.“ Möglich seien auch verbrannte Menschenhaare oder die von Katzen. Ein haariger Trick gegen andere Schädlinge: Schafwolle vom Bock um die Salatpflanze wickeln. Der Experte sagte aber auch, dass man mit den Tipps die Schädlinge nicht komplett aus dem Garten fernhalten kann. „Man kann sie etwas abgrenzen und verdrängen, aber ganz vernichten? Keine Chance.“