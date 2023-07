Vier Neue fürs Pastettener Rathaus

Von: Henry Dinger

Sichtlich Spaß hatten die Neuen beim Fototermin vor dem Pastettener Rathaus (hinten, v. l.): Norbert Niedermeier und Angela Spitzl; (vorne, v. l.) Eva-Maria Berger und Beate Sandner. © Henry Dinger

Das Rathaus-Team in Pastetten hat tatkräftige Unterstützung bekommen.

Pastetten –Vier neue Mitarbeiter wurden eingestellt – und jetzt offiziell vorgestellt.

Bereits im März starteten Eva-Maria Berger und Beate Sandner, beide haben eine Teilzeitstelle. Sandner kümmert sich um alles rund um die Kindertageseinrichtungen. Ihr eigener Sohn ist schon erwachsen. Die 52-Jährige ist verheiratet und lebt in Erding. Sie treibt gerne Sport, liebt Reisen und ist ehrenamtlich bei den Erdinger TSV-Fußballern tätig.

Gemeinsam mit ihr hat Berger im Rathaus angefangen. Die 40-Jährige ist im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor allem Ansprechpartnerin für Veranstaltungen – beispielsweise, wenn Vereine irgendwelche Festivitäten planen. Außerdem verstärkt sie das Einwohnermeldeamt. Mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt sie in Ingelsberg bei Zorneding (Kreis Ebersberg).

Am 1. April hatte Norbert Niedermeier seinen ersten Arbeitstag. Der 45-Jährige ist, ebenfalls in Teilzeit, in der Finanzverwaltung beschäftigt. Dafür bringt der Vater zweier Söhne einen großen Erfahrungsschatz mit, denn zuvor war er fast zehn Jahre lang Geschäftsleiter und Kämmerer der Gemeinde Lengdorf. Ausgleich für den eher trockenen Zahlen-Job findet Niedermeier, der in Steinkirchen lebt, beim Wandern, Radfahren – oder bei Rockkonzerten. Als Fußballer ist er bei den Alten Herren der BSG Taufkirchen aktiv und trainiert außerdem dort die E-Jugend.

Ebenfalls am 1. April hat Angela Spitzl ihre Vollzeitstelle im Vorzimmer der beiden Bürgermeister Peter Deischl und Ferdinand Geisberger (Buch) angetreten. Zu den Aufgaben der 52-Jährigen gehören das Terminmanagement ebenso wie der Sitzungsdienst, die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation der gemeindlichen Veranstaltungen und die Unterstützung des Bürgerbüros. Spitzl ist verheiratet, Mutter erwachsener Zwillinge und lebt seit fast zwei Jahrzehnten in Zeilern.