Muss dringend erweitert werden: die Grundschule Pastetten – rechts im Bild das Schulhaus, links die alte Turnhalle, wo inzwischen die Mensa untergebracht ist. © Vroni Macht

Die Grundschule Pastetten besuchen immer mehr Kinder. Es herrscht akute Platznot. Die Gemeinde plant nun eine Erweiterung. Der Anbau soll bis 2025 stehen.

Pastetten – Die Pastettener Grundschule platzt aus allen Nähten. Gestiegene Schülerzahlen, die Prognose, dass sie noch weiter nach oben schnellen und das staatlich vorgegebene Raumprogramm für eine differenzierte Förderung der Kinder nannten Schulleiterin Karin Wittig und die Leiterin der Offenen Ganztagsschule (OGTS), Petra Proft, als entscheidende Kriterien, um bald zu handeln. In der Gemeinderatssitzung erläuterten die Fachfrauen die Platzproblematik.

Ob zu wenig Klassenzimmer, Fach- und Differenzierungsräume, ein fehlendes Elternsprechzimmer oder ein zu kleines Lehrerzimmer – es gebe viele Engpässe an der Grundschule Pastetten. Auch die OGTS-Räume seien, obwohl noch gar nicht so lange in Betrieb, bereits ausgelastet.

Insgesamt würde man für beide Einrichtungen zeitnah mindestens sechs bis sieben weitere Räume benötigen, falls eine Mischnutzung von Schule und OGTS ins Auge gefasst werde. Mehr als 50 Prozent der Schüler würden die Ganztagsbetreuung bereits jetzt nutzen, so Proft. Es zeichne sich ab, dass diese Tendenz weiter nach oben gehe.

Auch die frühere, kleinteilige Hausmeisterwohnung über der Mensa werde von der OGTS genutzt. Wenn die Kinder nach der Schule wegen des Wetters nicht nach draußen zum Spielen könnten, sei das jetzt schon schwierig. Proft machte deutlich, wie wichtig die Bewegung gerade für Grundschulkinder sei.

In der neuen Mensa essen die Kinder pandemiebedingt in zwei Schichten. In der Langgruppe bis 16 Uhr sei auch eine Stunde Hausaufgabenbetreuung im Programm. Zusätzlich gebe es musische und kreative Förderung, Sport- und Bewegungsangebote. Auch die Lesepaten kämen vorbei.

Proft verwies bei den Förderangeboten auf „verpflichtende Leistungen“, die von der OGTS zu erfüllen seien. Zudem gebe es ab 2026 einen gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagesplatz.

Einstimmig folgte das Gremium der Empfehlung von Bürgermeister Peter Deischl (FWE), in einem ersten Schritt den erfahrenen Architekten Martin Hubner mit einem Raumprogramm samt Kostenschätzung zu betrauen. Hubner kennt die Schule sehr gut, weil er sie geplant hat. Der Platzbedarf soll in Absprache mit der Schulleitung ermittelt werden.

Basierend auf dem Raumprogramm des Architekten will man die Erweiterung konkret angehen. Das Ziel: Bis 2025 soll der Neubau stehen. Geschätzte Kosten: rund 2,5 Millionen Euro.

Gemeinderat Andreas Winner (FWE) betonte, wie wichtig die OGTS für die kindliche Entwicklung und auch für die berufstätigen Eltern sei. Susanne Gerster (WRH) forderte, „so schnell wie möglich“ mit dem Projekt anzufangen und die Schulerweiterung auf den Weg zu bringen. Deischl sagte klipp und klar: „Die Raumnot ist uns bekannt. Die Räume sind ausgereizt.“ Es bestehe Handlungsbedarf.

Gemeindechef Deischl informiert auf Nachfrage unserer Zeitung zur Entwicklung der Schülerzahlen. Erstmals werde die erste Klasse dreizügig gefahren, die anderen Klassen zweizügig. Im vorigen Jahr seien es insgesamt rund 170 Kinder gewesen, heuer verzeichne man einen Anstieg auf rund 190 Mädchen und Buben.

Mehr als 220 Grundschulkinder werden im Schuljahr 2024/25 erwartet. Die prognostizierte Entwicklung orientiert sich an der Fünf-Jahres-Statistik der Geburtenzahlen von Pastetten und Buch am Buchrain. Der Zuzug durch die Neubaugebiete in beiden Gemeinden sei da noch gar nicht einberechnet.

