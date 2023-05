Grundschule Pastetten: Neun Klassen, aber nur acht Klassenzimmer

Von: Henry Dinger

Die Pastettener Grundschule platzt aus allen Nähten. Eine Erweiterung muss dringend her. Die Gemeinde hat dieses Projekt jetzt angepackt. © Vroni Macht

Die Grundschule Pastetten braucht mehr Platz. Sie soll deswegen erweitert werden. Ob es aber ein Anbau, Umbau oder Aufbau wird – die Art der Erweiterung ist noch völlig offen.

Pastetten – Schon jetzt platzt die Grundschule Pastetten aus allen Nähten, in naher Zukunft wird es definitiv zu eng. Die Erweiterung des Schulhauses steht daher schon länger auf der Agenda der Gemeinde. Die Dreizügigkeit sei von der Regierung von Oberbayern bestätigt worden, sagte Bürgermeister Peter Deischl (FWE) am Dienstag im Gemeinderat. Nun werde ein Bauprogramm mit pädagogischem Konzept benötigt.

Das habe der Vorplaner aber abgelehnt und empfohlen, dass das der tatsächliche Planer übernimmt. Die Gemeinderäte beschlossen deshalb einstimmig, ein Vergabeverfahren für die weiteren Planungen durch ein Architektenbüro auf den Weg zu bringen. Begleiten wird das etwa 10 000 Euro teure Verfahren der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München.

Schulleiterin Karin Wittig machte in der Sitzung nochmals deutlich, dass die Schule diese Erweiterung dringend brauche: „Wir haben permanent steigende Schülerzahlen.“ Im kommenden Schuljahr werden etwa 190 Kinder die Schule besuchen, danach wächst der Wert auf 240 Schüler an. „In diesen Zahlen sind aber die Zuzüge in die Neubaugebiete noch nicht berücksichtigt“, so Wittig.

Derzeit habe die Schule neun Klassen, aber nur acht Klassenzimmer. „Eine Klasse belegt jetzt schon den Handarbeitsraum, den mussten wir umwidmen.“ Das Lehrerzimmer müsse größer werden, die Schule brauche zudem zusätzliche Räume zur sogenannten Differenzierung. Dabei werden Kleingruppen aus den Klassen herausgenommen, etwa, um Sprache intensiver zu üben. Ein großes Thema sei auch die Offene Ganztagsschule (OGTS), die ab dem Schuljahr 2025/26 verpflichtend angeboten werden muss. „Wir haben die OGTS voriges Jahr schon eingeführt, die Zahlen sind einfach immens“, sagte Wittig. Derzeit seien mehr als 100 Kinder dabei, im kommenden Jahr würden es nicht weniger. Auch dafür würden Räume gebraucht. Aus ihrer Sicht werden zusätzlich zwei bis vier Klassenzimmer, zwei bis drei Räume für die OGTS, ebenso zwei bis drei Differenzierungsräume, ein Elternsprechzimmer und weitere Funktionsräume, etwa für die Lehrerbücherei, benötigt, rechnete die Schulleiterin vor.

Laut Bürgermeister Deischl ist es nun wichtig, einen Architekten zu finden, der sich mit der Planung und dem Bedarf befasst. „Er wird sich Gedanken machen über Anbau, Aufbau oder Umbau, und in diesem Schritt werden wir überlegen, was wir benötigen.“ Auf Nachfrage von Alois Zollner (CSU) bestätigte Deischl, dass die Art der Erweiterung noch völlig offen sei. „Es werden sich Büros vorstellen, und die werden uns nach unseren Wünschen fragen.“ Wittig gab zu verstehen, dass sie sich einen zusammenhängenden Trakt für die OGTS wünsche.

Horst Ippisch (FWE) fragte nach, ob auch der Außenbereich überplant werde. „Das werden wir mit aufnehmen, es geht ja auch um die Sanierung vom Hartplatz“, so der Bürgermeister. Der Planer soll ein Gesamtkonzept erarbeiten. Dazu könnte auch der Abriss des alten Rathauses in unmittelbarer Nähe gehören.