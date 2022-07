Flucht aus der DDR über Bulgarien und Griechenland

Von: Henry Dinger

Der Jubilar inmitten seiner Familie und Geburtstagsgäste: Hartmut Siegling (2. v. l.) feierte mit (v. l.) den Töchtern Marie-Therese und Cosima sowie Gattin Roswitha. Zum Gratulieren kamen auch Pastettens Bürgermeister Peter Deischl sowie Hartmut Sieglings langjähriger Freund und Schachpartner Hans Hösl. © Henry Dinger

Eine spannende Lebensgeschichte hat Hartmut Siegling. 1972 floh er aus der DDR, heute ist er in Reithofen daheim.

Reithofen – „Heute feiere ich gleich ein zweites Jubiläum“, sagte Hartmut Siegling: Das eine ist sein 80. Geburtstag, auf den er mit Familie und Freunden im Garten seines Hauses in Reithofen anstoß. Das andere ist seine spektakuläre Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik, die sich dieser Tage zum 50. Mal jährt.

Es war 1972, als der damals 30-Jährige zusammen mit einem Freund den Fluchtversuch wagte. „Ich wollte unter allen Umständen weg“, erzählte der gebürtige Magdeburger. Auf legalem Weg auszureisen, das war nahezu unmöglich. Also blieb nur die Flucht. Dass die tödlich enden konnte, war den jungen Männern bewusst, an der innerdeutschen Grenze wurde gezielt geschossen.

Siegling und sein Begleiter rechneten sich realistische Chancen aus, wenn sie es über Umwege im Ausland versuchten: „Wir wollten es fernab der Mauer wagen, dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.“ Die beiden reisten in die hinterste Ecke Bulgariens in der Hoffnung, dort über die Grenze in die Freiheit zu kommen.

Nach mehreren Nächten, in denen sie im Schutz der Dunkelheit durch das Rhodopen-Gebirge marschierten, konnten sie die Grenze nach Griechenland überwinden und fanden sich in dichtem Waldgebiet wieder. Zunächst wurden sie von der griechischen Polizei festgenommen und eingesperrt. Erst vier Wochen später hielten sie endlich Fahrkarten von Athen über München nach Gießen in Händen. Dort war damals die zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der DDR angesiedelt. „Wir haben sogar 150 Mark als Reisegeld bekommen“, erinnerte sich Siegling und erzählte: „Am 31. August 1972 sind wir in München angekommen.“

Von der Freundlichkeit, mit der sie empfangen wurden, ist der nun 80-Jährige bis heute tief berührt. „Wir sind kurz in München geblieben, haben sogar Karten für ein Fußballspiel im Olympiastadion bekommen.“ Kurz danach ging es weiter nach Gießen, wo Siegling einen bundesdeutschen Pass bekam. Dass es nur drei Tage später ein Attentat in München gab, erfuhr er erst später.

In Dresden hatte Siegling Physik studiert und dort an der Uni als Assistent gearbeitet. Er wollte nach Bayern ziehen und landete zunächst in Giesing. Seine Zeugnisse hatte er auf einem Kleinbildfilm fotografiert und bei der Flucht sicher verstaut, ein Notar beglaubigte die Kopien. Durch Zufall erfuhr der Naturwissenschaftler von einem Job-Casting im Bayerischen Hof, bei dem Texas Instruments Mitarbeiter suchte. Die Bewerbung war erfolgreich: „Am 1. Dezember 1972 habe ich in Freising angefangen zu arbeiten.“ Dort blieb er zwei Jahre, wechselte dann den Arbeitgeber innerhalb der Halbleiterindustrie. Nach sieben Jahren in Großhesselohe nahm er einen gut dotierten Job einer amerikanischen Firma in Eching an.

1987 lernte er Roswitha, die Schwester einer Mitarbeiterin, kennen und lieben. er kaufte ein altes Haus in Reithofen, im Mai 1988 zog das Paar ein. 1990 kam Tochter Marie-Therese zur Welt, 1996 folgte Cosima, und vor achteinhalb Monaten wurde mit einem Enkel wieder ein Siegling geboren.

In den ersten Jahren seines Ruhestands hat Siegling viel Tennis gespielt, später auch Golf mit seiner Frau, die seit 2017 im Gemeinderat von Pastetten sitzt und seit 2020 Vizebürgermeisterin ist. Nun macht ihm ein schweres Augenleiden zu schaffen, die Sehkraft schwindet zunehmend. Das hindert den sonst rüstigen Senior aber nicht daran, mit seinem langjährigen Freund Hans Hösl jeden Freitagnachmittag zwei bis drei Partien Schach zu spielen. „Das geht mit einer speziellen Beleuchtung ganz gut. Und sonst verlege ich mich jetzt mehr aufs Hören, zum Beispiel Hörbücher“, erzählt der Jubilar.

