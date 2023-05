„Jetzt geben wir Vollgas“: Grünes Licht für Carsharing in Pastetten

Von: Henry Dinger

Der Erdinger Carsharing-Verein startete im Februar in Isen mit einem Fahrzeug. Ein solches Angebot kann es bald auch in Pastetten geben. © henry dinger

Schon bald könnten die Pastettener über ein Fahrzeug verfügen, das jeder nutzen darf. Denn der Gemeinderat hat dem Carsharing-Verein Erding grünes Licht gegeben.

Pastetten – Anders als bei bisherigen Vorschlägen gab es für Carsharing in Pastetten eine deutliche Zustimmung im Gremium, nachdem die Vorsitzenden des Erdinger Carsharing-Vereins Tobias List und Thomas Naumann ihren Verein vorgestellt hatten.

Den Erdinger Carsharing-Verein gibt es bereits seit 2015. Inzwischen verfügt er über fünf Autos und 170 Mitglieder. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Erst vor wenigen Wochen eröffnete der Verein in Isen eine Carsharing-Station mit einem weiteren Fahrzeug.

„Wir waren über den guten Start dort selbst überrascht“, sagte Tobias List in der Gemeinderatsitzung. In Isen seien bereits zehn Haushalte als Mitglieder angemeldet und 21 Fahrberechtigte registriert. Auch die Gemeindeverwaltung ist dort Mitglied – 21 Mitarbeiter können das Fahrzeug mit Stellplatz in der Nähe des Rathauses für Dienstfahrten nutzen. In Isen hatte der Verein das Auto, einen Fiat 500 L, bei einem lokalen Händler gebraucht gekauft. Dieser übernimmt auch die Wartung.

Für Pastetten sieht der Vereinschef zwei Optionen. Entweder es gründet sich eine Initiative und die Erdinger steuern ihr Wissen bei, oder aber das Isener Modell wird übernommen. Das würde bedeuten, dass der Carsharing-Verein das Auto beschafft und drei Jahre lang die Organisation übernimmt. Die Gemeinde schießt dann eine Anschubfinanzierung von 800 Euro im Monat zu, wobei es bei diesem Wert „Luft nach oben und nach unten gäbe“. Der Preis sei auch vom Fahrzeug und der Antriebsart abhängig. List hatte Rechenbeispiele für einen Opel Meriva, einen Fiat 500 L und ein Fiat 500 C Cabrio in die Sitzung mitgebracht.

In Erding betreibt der Carsharing-Verein Minivans, Kleinwagen und einen Siebensitzer mit Anhängerkupplung. Keines davon ist ein E-Auto. Grund dafür sei, dass die Carsharer eine Ladesäule installieren müssten, die sei aber zu teuer. Der Pluspunkt, den Pastetten hier hat: Direkt am Rathaus gibt es eine solche Säule und einen Stellplatz. „Die Säule muss dann aber ausschließlich für dieses Fahrzeug zur Verfügung stehen“, meinte Thomas Naumann. Schließlich könne der Nutzer nicht stundenlang auf die Säule warten müssen und der nächste Nutzer habe das Nachsehen, weil das Auto nicht geladen ist.

Bürgermeister Peter Deischl meinte, man könne durchaus einen zweiten Ladepunkt einrichten. Horst Ippisch (FWE) plädierte für einen alternativen Antrieb, um „ein Zeichen zu setzen“. Dafür sprach sich auch sein Fraktionskollege Florian Faltermaier aus. „Wenn es in Erding noch kein E-Auto gibt, hätten wir hier ja das Politprojekt im Landkreis“, gab auch Hans Kerschbaum (FWE) zu verstehen.

Ein Mitspracherecht hat auch der Pastettener Seniorenbeirat, für den Paula Maier und Cornelia Vogelfänger in die Sitzung gekommen waren. Vogelfänger meinte, dass das Fahrzeug zwei Standbeine bräuchte. Für die mobilen Senioren sei ein kleineres Auto ein Zugewinn, weil das Geld knapper werde und sie so vielleicht auf ein eigenes Auto verzichten könnten. „Aber wer auf einen Fahrdienst angewiesen ist, bräuchte vielleicht eine andere Lösung. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten“, sagte sie.

Gemeindechef Deischl wollte wissen, ob es eine Mindestzahl an Mitgliedern gäbe. „Etwa fünf bis zehn Mitglieder wären gut, aber sie müssen nicht schon vor dem Start dabei sein“, erklärte List. Das Projekt stieß im Gremium insgesamt auf Zustimmung: „Jetzt sollten wir das auch endlich machen“, sagte Andreas Winner (FWE). „Das Geld ist es absolut wert. Jetzt geben wir Vollgas.!“ Auch Alois Zollner (CSU) sprach sich dafür aus, das Projekt anzugehen und das Risiko für drei Jahre auf sich zu nehmen. Auch er plädierte für ein E-Auto.

In einer der nächsten Sitzungen will der Gemeinderat nun über eine Zusammenarbeit mit dem Erdinger Carsharing-Verein abstimmen.