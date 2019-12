BIG Pastetten stellt Liste auf: „Leute, die mit Herzblut dabei sind“

Viele junge Leute und fast ein Drittel Frauen: Die Bürgernahe Interessengemeinschaft (BIG) Pastetten hat ihre Liste für die Kommunalwahl 2020 aufgestellt.

Pastetten– „Die vergangenen sechs Jahre sind wie im Flug vergangen“, sagte Andreas Wagner von der Bürgernahen Interessengemeinschaft (BIG) Pastetten bei der Aufstellungsversammlung im Gasthaus Rauch. Es habe sich in dieser Zeit viel verändert in Pastetten. „Wir wollen uns da aber nicht wie andere über den Schell’nkini loben. Das, was wir in den sechs Jahren geschafft haben, hat nicht eine Gruppierung oder Partei allein erreicht, auch nicht ein oder zwei Gemeinderäte, sondern das haben wir gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung hinbekommen“, lobte Wagner.

Aktuell stellt die BIG zwei Gemeinderäte

Die BIG als parteiübergreifende Vereinigung existiert seit 1996 und stellt seither zwei Gemeinderäte, aktuell Andreas Wagner und Günter Plieninger. Letzterer wird nicht mehr antreten, nach zwölf Jahren wolle er „der Jugend Platz machen“. Wagner bedauert das sehr: „Günter wird uns an dieser Stelle fehlen“, sagt der 33-jährige, der die Liste anführt. Er war ebenso gesetzt wie weitere vier Bewerber. Der Spitzenkandidat ist nicht nur als Gemeinderat bekannt, er ist auch Vorsitzender der Burschengemeinschaft, Jugendwart und Schriftführer der Feuerwehr sowie 2. Vorsitzender beim Theaterverein.

An zweiter Stelle steht Andre Nolf. Der 24-jährige Landschaftsgärtner war einige Jahre lang für den Jugendraum der Gemeinde mit zuständig und möchte „nun etwas Neues ausprobieren“. Auf Platz 3 wurde Carmen Adam gewählt. Die 50-Jährige arbeitet in der Buchhaltung des Familienbetriebs und ehrenamtlich als aktive Rettungshundeführerin mit Einsatzerfahrung. Für ihre Bewerbung findet sie deutliche Worte: „Wir sind eine Gemeinde mit mehreren Ortsteilen und nicht einem Ortsteil alleine. Es muss ein frischer Wind im Gemeinderat wehen. Man darf sich nicht verbiegen lassen, und man muss seine eigene Meinung vertreten.“

Christian Neumair (30) übernimmt Platz 4. Der Fahrzeugtester in der Motorrad-Sparte von BMW ist ebenfalls in der Burschengemeinschaft, im Theaterverein sowie bei der Feuerwehr aktiv und hat schon 2014 auf der BIG-Liste kandidiert. An fünfter Stelle steht Tim Behr (22), der künftig Bauhofleiter in Ottenhofen sein wird. Behr engagiert sich ebenfalls in den Vorständen von Feuerwehr und Burschen.

Wagner: „Ganz besonders erfreulich ist es, dass wir sieben Frauen dabei haben“

Es folgen weitere 20 engagierte Bürger. Die Listenplätze eins bis drei werden doppelt belegt, um 28 Plätze vorweisen zu können und keine Wählerstimmen zu verschenken. Besonders freue er sich, so Wagner nach der Wahl, dass so viele junge Pastettener politisch mitreden wollen: „Das ist heute nicht mehr selbstverständlich.“ Dank der Älteren, die ihre Erfahrungen einbringen möchten, ergebe sich eine gut gemischte Liste. „Aber ganz besonders erfreulich ist es, dass wir sieben Frauen dabei haben“, schwärmte Wagner. Und die vielen Ehrenamtlichen, die dabei sind, zeigen, dass die Kandidaten auch anpacken wollen. „Viele haben in den vergangenen Jahren in den Vereinen bewiesen, dass sie aktiv mitarbeiten können. Wir brauchen Leute, die mit Herzblut dabei sind und niemanden, der ein paar Wochen vor der Wahl lautstark heiße Luft ablässt“, stellte Wagner klar.

Die Kandidaten der BIG

Andreas Wagner, Andre Nolf, Carmen Adam, Christian Neumair, Tim Behr, Peter Lex, Marianne Plieninger, Verena Keilhauer, Hans Winkelhofer, Irene Lex, Florian Neumair, Simone Reich-Obermaier, Nina Belletz, Josef Huber jun., Ernst Boschung, Marco von Mackensen, Sebastian Hefter, Josef Hitzelsperger, Nadine Boschung, Markus Maier, Nikolaus Maier, Johannes Neumüller, Richard Neumüller, Florian Kis, Cedric Milde.

