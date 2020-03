Freie Wählergemeinschaft Einigkeit: Neue Ideen für alte Probleme

Peter Deischl, Bürgermeisterkandidat der Freien Wählergemeinschaft Einigkeit (FWE) Pastetten, hat ihr Wahlprogramm vorgestellt. Unter anderem will er sich für den Bau eines Bürgerhauses einsetzen.

Pastetten – Die Freie Wählergemeinschaft Einigkeit (FWE) Pastetten hatte für ihre Wahlveranstaltung keine Wirtschaft gewählt, sondern die Werkshalle von Listenkandidat Leo Rehmann zum Versammlungslokal umgebaut.

So hatte FWE-Bürgermeisterkandidat Peter Deischl einen zünftigen Rahmen, um sein Wahlprogramm vorzustellen. Interessierte waren genügend gekommen, unter den Gästen in der vollen Halle waren Amtsinhaberin Cornelia Vogelfänger und CSU-Kandidat Matthias Zimmerer genauso wie Räte aller Fraktionen des derzeitigen Gemeinderats. Unterstützung bekam Deischl nicht nur von Landratskandidat Hans Schreiner, sondern auch von Forsterns Bürgermeister und FW-Listenführer für den Kreistag, Georg Els.

Pastetten will Forstern unterstützen, wo ein Seniorenzentrum geplant ist

Kurz und knapp erläuterte Deischl die Details des Programms. So wolle er sich dafür einsetzen, dass ein Bürgerhaus gebaut wird, nicht nur für die Einwohner, sondern „auch die Vereine brauchen eine Heimat“. Gemeindeübergreifend sei das Thema „Älterwerden auf dem Lande“. Pastetten werde dabei Forstern unterstützen, wo ein Seniorenzentrum geplant ist. Zudem wolle er den vom Freistaat geförderten sozialen Wohnungsbau umsetzen, wo es geht barrierefrei. Ob das die Gemeinde allein schafft, oder ob eine Wohnungsbaugenossenschaft gegründet werden muss, sei zu überlegen. Mit einem Einheimischenmodell will man zudem steigenden Mieten und Grundstückspreisen entgegenwirken. Darüber hinaus bräuchte man auch Mischgebiete, „denn Arbeiten und Wohnen gehört zusammen“. Das brächte kurze Wege, vor allem, wenn Arbeitnehmer so zu Hause bleiben könnten.

Nachrüstung mit Flüsterasphalt für die A 94

Zum Lärmschutz an der A 94 wolle er sich für die Nachrüstung mit Flüsterasphalt einsetzen, „an der A 99 ging das ja auch“. Auch für die Instandsetzung der Staatsstraße durch Reithofen will sich Deischl stark machen, „die Sanierung war zugesagt, wenn die A 94 fertig ist. Da muss man sich jetzt daran halten – das erwarte ich einfach von einem Amt“.

Besonders deutlich wurde Deischl beim Schülertransport: „Da darf es keine Stehplätze mehr geben, und jeder Sitzplatz muss mit einem Gurt ausgerüstet werden. Die Sicherheit der Kinder ist mit mir nicht verhandelbar.“ Zur Verbesserung des ÖPNV könne er sich „eine ordentliche Bushaltestelle im Ort vorstellen, die auch Park- und Fahrradstellplätze bietet“. Von dort aus geht es per Shuttle zur S-Bahn nach Markt Schwaben oder Erding. „Ich bin davon überzeugt, dass das machbar ist.“

Hochwasserschutz: Vielleicht gibt es eine andere Lösung

Beim Hochwasserschutz spricht der Zimmerermeister davon, zum Vorschlag eines Ingenieurbüros, Gräben zwischen Reithofen und Pastetten zu ziehen, Alternativkonzepte zu erarbeiten. „Vielleicht ist eine Lösung dabei, die nicht förderfähig ist, aber uns ohne Förderung insgesamt billiger kommt.“ Ohne Hochwasserschutz könne sich die Gemeinde in vielen Bereichen nicht vernünftig weiterentwickeln. Um die Projekte aller 26 Gemeinden im Landkreis besser zu finanzieren, schlägt der 58-Jährige eine Flughafenumlage vor – eine Idee, die schon lange besteht. „Wenn jeder der 40 Millionen Fluggäste zwei Euro an die Landkreise Erding und Freising zahlt und das Geld an die Gemeinden weitergeben wird, haben wir nicht nur die Belastung vom Flughafen, sondern auch einen Ausgleich.“

Feuerwehrhäuser: Entscheidung sollte der neue Gemeinderat treffen

Auch den heiß diskutierten Punkt der Kosten von zwei Feuerwehrhäusern schnitt Deischl an und richtete zwei Bitten an den bestehenden Gemeinderat: „Er soll alle Aktiven befragen, alle Fakten zusammentun und alle Möglichkeiten aufzeigen. Und: „Man soll die Entscheidung dem neuen Gemeinderat überlassen. Der muss es bauen und der muss es zahlen.“ Im Anschluss an die Rede von Els, der unter anderem über die Anforderungen durch Digitalisierung und demografischen Wandel sprach, kam Schreiner zu Wort. Er ging auf die Veränderungen politischer Strukturen ein und die Verlagerung der Wählergunst weg von der CSU. In einer kurzen Fragerunde ging es um Lärmschutz-Details.

Die Bürgermeisterkandidaten aller Gemeinden aus dem Landkreis Erding haben wir für Sie in unserem Überblicksartikel zu den Kommunalwahlen 2020 aufgelistet. Alles rund um die Wahl finden Sie auf unserer Themenseite.