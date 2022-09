Nah und ungezwungen: So waren die 1. Reithofener Kulturtage in der Jurte

Von: Veronika Macht

Zur Zauberstunde mit Jörg Maier waren die Kinder am Samstag in Scharen gekommen. © J.Dziemballa

Reithofener Kulturtage in der Jurte: Veranstalter Konrad Huber zufrieden mit der Premiere

Reithofen – Kerzenschein taucht den Raum in sanftes Licht. Auf dem Boden liegen Teppiche, auf Kissen und Decken haben es sich die Zuhörer gemütlich gemacht. Es herrschte eine besondere Atmosphäre bei den 1. Reithofener Kulturtagen, zu denen Konrad Huber am Wochenende eingeladen hatte.

Auch der Veranstaltungsort war ein besonderer: Huber hatte eine Jurte gemietet, also ein traditionelles Zelt der Nomaden in Zentralasien, besonders verbreitet in der Mongolei. Dort fanden an vier Tagen Konzerte und Lesungen, Zauberei und Gesang statt.

Im Sommer war die Jurte, die man bei Miriam Boehlke aus Grafing mieten kann, am Museum Wald & Umwelt auf der Ludwigshöhe in Ebersberg aufgestellt. Dort hat sie Huber entdeckt, „und ich dachte mir, dass das ein guter Raum wäre, wo meine Gitarrenmusik reinpassen würde“, erzählt der Gitarrist und Diplommusiklehrer im Gespräch mit unserer Zeitung. Also hat er dort, in Ebersberg, ein Konzert gegeben – und war begeistert von der besonderen Atmosphäre, die auch bei den Zuhörern gut angekommen sei. So entstand die Idee, eine solche Jurte für Kulturveranstaltungen nach Reithofen zu holen.

Los ging es am Donnerstagabend mit einem offenen Singen für jedermann. Am Freitag gab Huber Eigenkompositionen auf der Gitarre unter dem Motto „You Dare To Dream“ zum Besten. Gast bei diesem Konzert war die Erdinger Jungautorin Marina Neumeier, die bereits mehrere Romane aus dem Bereich Fantasy-Liebesromane und Urban Fantasy veröffentlicht hat. An diesem Abend las sie aus ihrem neuesten Roman „Shape of Love“.

Am Samstag kamen die Kinder bei einer Zaubershow mit Jörg Maier voll auf ihre Kosten. „Das war super besucht“, freut sich Huber. Ebenso gut angekommen sei am Sonntag die musikalische Geschichte unter dem Titel „Das kleine Ich bin Ich“, erzählt von Hubers Frau Marei und musikalisch untermalt von ihm selbst.

Virtuose Gitarrenmusik erlebten die Zuhörer am Samstagabend mit dem mehrfach ausgezeichneten Gitarristen Felix Vogt. Und zum Abschluss der Kulturtage versprach Huber am Sonntagabend einen „singenden Klangregen mit zauberhaften Gesängen und außergewöhnlichen Melodien“. Und die Gäste, die trotz des eher bescheidenen Wetters den Weg in die Jurte am Bolzplatz hinter dem Schützenheim gefunden hatten, wurden nicht enttäuscht.

Musik zum Innehalten erlebten die Zuhörer am Sonntag mit Gitarrenklängen von Lars Christiansen und Konrad Huber (v. l.) sowie einem Klangregen mit außergewöhnlichen Melodien von Traudi Maria Förschner (hinten, sitzend) und ihrem Instrumentarium. © Vroni Macht

So spielten Huber und Lars Christiansen aus Lengdorf gemeinsam sowie solo Gitarrenstücke, während Traudi Maria Förschner aus Grafing ein Klangkonzert mit eigentümlichen Melodien und Rhythmen auf einem buntem Instrumentarium bot – von Metallophon bis hin zur Shrutibox, ein Instrument, das Huber als „indisches Akkordeon“ beschrieb.

Dazu sang die Musikerin Texte auf Französisch, Deutsch und in ihrer eigenen Gesangssprache. „Das ist was, was ich im Inneren spüre, und das muss dann raus“, erklärte sie, wie diese Worte entstehen. Zu hören waren Eigenkompositionen, aber auch Melodien von Georges Bizet wie „La marche des Rois“, den Förschner kurzerhand in einen „Mammutmarsch“ umgetextet hat, mit Liedzeilen wie „Nur mit Mut geht’s dem Mammut gut“. Dazwischen pfiff und lachte sie und kreierte so ihren ganz eigenen Stil. Und als sie bei einer Zugabe zur Trommel griff und der einsetzende Regen in sanften Tropfen auf das Dach der Jurte fiel, da hatte man fast das Gefühl, als würde auch dieser Klang dazugehören. So endete ein kurzweiliger Abend zum Innehalten, zum Nachdenken und Träumen.

Konrad Huber ist zufrieden mit der Kultur-Premiere in seinem Heimatort. „Die Kinderveranstaltungen waren der Renner, bei den Konzerten für die Erwachsenen hat leider das Wetter nicht mitgespielt“, bilanziert er. „Das war ein bisschen ein Minuspunkt, aber die Veranstaltungen an sich waren sehr atmosphärisch, gerade wenn es draußen dunkel war.“

Der Musiker will jetzt die Kulturtage nochmals Revue passieren lassen – auch um zu schauen, ob es eine Wiederholung geben wird, vielleicht dann zu einer anderen Zeit im Jahr. „Denn es hat mir schon sehr gut gefallen, mal was Neues, was Anderes zu bieten“ – individuelle Kultur in kleinem Rahmen, denn die Jurte bietet mit einem Durchmesser von gerade einmal 6,50 Meter nur begrenzt Platz. Diese Nähe und ungezwungene Atmosphäre seine besonders gewesen, und Huber kann sich durchaus vorstellen, das Repertoire noch ein wenig zu erweitern, sollte es eine Wiederholung geben. Er freut sich auch, dass die Gemeinde Pastetten mit Bürgermeister Peter Deischl offen für dieses Kulturprojekt gewesen sei und den Platz zur Verfügung gestellt habe.

