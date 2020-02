Pastetten: Zwei Feuerwehrhäuser für 8,8 Millionen Euro

Pastetten: Der Bau von zwei Feuerwehrhäusern für Pasteten und Reithofen entzweit die Gemeinde seit fast zehn Jahren. Nach aktueller Vorplanung würden sie 8,8 Millionen Euro kosten.

Der Neubau der Feuerwehrhäuser für Pasteten und Reithofen hält seit fast zehn Jahren die Volksseele am Köcheln. Jetzt liegt die Vorplanung mit Kostenschätzung vor: 8,8 Millionen Euro. Da verschlug es so manchem Gemeinderat die Sprache.

Zur Vorgeschichte: Anfang 2017 war der Beschluss gefasst worden, zwei Häuser zu bauen. Der Entscheid wurde von einem Bürgerbegehren gekippt. Da ein gemeinsames Haus als nicht machbar wieder verworfen wurde, beschloss man im Herbst 2017 erneut den Bau zweier Häuser. Kostenschätzung damals: 1,8 Millionen für ein Haus, 2,6 Millionen für zwei. 2019 schienen die Bauvorhaben in trockenen Tüchern zu sein. Grundstücke wurden in Pastetten an der Poigenberger Straße und zwischen Harthofen und Reithofen gefunden. Vor Jahresende 2019 wurden Fachplaner beauftragt, eine realistische Summe zu errechnen.

Am Dienstag nun stellte Planer Peter Haberecht vom Büro „B3 Architekten“ aus Penzberg die Vorplanung dem Gemeinderat und etwa 50 Bürgern vor. Um Planungskosten zu sparen, wurde ein Haus gezeichnet und gespiegelt. Im Erdgeschoss sind Umkleiden, Stiefelwäsche, Schwarzbereich, Funkraum, Erste-Hilfe-Raum, ein Trocknungsraum für Kleidung und die Sanitäranlagen untergebracht. Das Haus hat wegen einer erhöhten Fördersumme drei Tore, von denen zwei zu Stellplätzen führen sowie einen Werkstattbereich, eine Ladestation für die Funkgeräte und einen angebauten Müllraum. Ein separat verschließbares Treppenhaus führt in Obergeschoss mit Stüberl, Teeküche, Jugendraum, Stuhllager und Technikflächen.

Die Planung sei nach Wünschen der Feuerwehr mit dem Notwendigen bestückt, aber keinesfalls ein Luxustempel. Das Reithofener Haus kostet demnach 4,2 Millionen Euro, das Pastettener wird wegen eines längeren Kanalweges mit 4,6 Millionen Euro noch teurer.

Als erster fand Matthias Zimmerer (CSU) die Sprache wieder. Er lobte die Planung, meinte aber: „Bei mir schlagen heute zwei Herzen. Als Feuerwehrmann würde ich mir die Umsetzung so schnell wie möglich wünschen. Als Gemeinderat muss ich sagen, dass wir mit fünf Millionen gerechnet haben, nun sind wir drei Millionen drüber. Entweder, wir saugen die uns irgendwo raus, oder wir können das haushaltstechnisch woanders darstellen.“ Er wolle aber weder sich, noch einem anderen zukünftigen Bürgermeister eine solche Hypothek zumuten, so Zimmerer. Andreas Winner (FWE) wurde noch deutlicher: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Reißleine zu ziehen.“ Man müsse „ernsthaft untersuchen, ob nicht ein gemeinsames Feuerwehrhaus gelingen würde“.

Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger entgegnete, dass das lange überlegt wurde und nicht machbar gewesen sei. Zwei Häuser zu bauen, sei grundsätzlich entschieden worden. Sie sieht die Gefahr, dass die Kommunale Unfallversicherung Bayern das derzeitige Feuerwehrhaus schließt und die Gemeinde dann auf die umliegenden Wehren kostenpflichtig zurückgreifen muss.

Alois Zollner (CSU) wollte den Weg weiter beschreiten, zumal erstmals eine fundierte Planung für zwei Häuser vorliege. Er regte an, auch nach individuellen Lösungen zu suchen. Im Anschluss kochte eine einstündige Diskussion hoch, in der neben Kritik an der Verzögerung des Baus auch konstruktiv nach Lösungen für Kosteneinsparungen gesucht wurde. Das könne, so Zollner, beispielsweise eine Entzerrung des Zeitplans für die Fertigstellung der Stellplätze und Außenanlagen sein. Laut Planer Haberecht gehe es durchaus Möglichkeiten, die Summe zu reduzieren, „auch wenn sie sich nicht halbieren lässt“. Aber bei der Bauweise und den Materialien sei noch Luft nach unten.

Der Gemeinderat entschied zunächst mit 10:5 Stimmen, einen Beschluss über die Freigabe der Vorplanung zu fassen, damit unter anderem die Änderung des Flächennutzungsplans in die Wege geleitet werden kann. Dann wurde ebenfalls mit 10:5 Stimmen beschlossen, die Vorplanung zu optimieren und den Feuerwehr- sowie Finanzausschuss zu durchlaufen, bevor eine Genehmigungsplanung eingereicht wird. „Es kann sein, dass das erst der neue Gemeinderat macht“, sagte Vogelfänger.