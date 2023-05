Markus Söder zu Gast in Pastetten: „Bayern ist ein Freistaat, kein Verbotsstaat“

Ministerpräsident besucht Burschengemeinschaft

Ministerpräsident Markus Söder attackiert bei einem Auftritt in Pastetten vor allem die Grünen.

Pastetten – Dass Markus Söder als Gastredner zur Burschenfeier nach Pastetten kommt, hatte sich weit herumgesprochen. Von entsprechend dicht besetzten Besucherreihen wurde Bayerns Ministerpräsident am Dienstagabend im Festzelt empfangen. Dass der Landesvater der Einladung gefolgt war, dürfte auch an den Landtagswahlen im Herbst liegen. Da nutzt der CSU-Spitzenkandidat gern eine Chance, das Rednerpult zu entern.

Bürgermeister Peter Deischl und Burschenchef Andreas Wagner hatten es sich zuvor nicht nehmen lassen, ihren Gast am Rathaus zu begrüßen. Bei dem kleinen Empfang waren auch die Europaabgeordnete Angelika Niebler, Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz, Landrat Martin Bayerstorfer (alle CSU), viele Landkreis-Bürgermeister und Gemeinderäte dabei. Söder trug sich in die Goldenen Bücher der Gemeinde und des Landkreises ein. Danach zog der ganze Pulk, angeführt von der Holzland Blaskapelle, in Richtung Festzelt.

Mit langen Vorreden hielten sich Wagner und Deischl nicht auf. Der Bürgermeister nutzte jedoch ganz clever die Chance, Söder zu bitten, sich für den Weiterbau des Radwegs nach Markt Schwaben einzusetzen, der derzeit an der Pastettener Ortsgrenze endet.

Söder gratulierte zunächst den Burschen zum Jubiläum. „Für das Alter schaut ihr sehr gut aus“, meinte er verschmitzt, „vor 111 Jahren war noch ein König da ... und nun heute ... also … Danke für die Einladung“. Nach dem erheiterten Lachen lobte Söder das Ehrenamt der Burschen. „Das, was ihr leistet und wie ihr euch engagiert, das macht die Seele Bayerns aus.“

Der Freistaat und seine Identität standen im Mittelpunkt von Söders Ansprache, der aktuell diskutierte Themen ins Visier nahm und kräftig gegen Ampelregierung und die Grünen schoss.

„Die Inflation ist hoch wie nie, die Energiepreise sind hoch wie nie, die Wohlstandsreserve löst sich langsam auf. Ewig kann das niemand aufhalten“, sagte Söder. In Berlin habe man sich gegen Bayern entschieden, daher sei „diese Regierung eine der schlechtesten, die wir je hatten“, so Söder unter Applaus. In der Bundeshauptstadt müsse man dem Freistaat eigentlich dankbar sein, schließlich zahle er das meiste an die Länder. „Ja, bis 1980 haben wir drei Milliarden bekommen. Seitdem haben wir aber 100 Milliarden bezahlt“, betonte Söder.

Eine Lanze brach er für die Landwirtschaft, der man mehr Respekt entgegenbringen müsste und nicht „schikanöse Kontrollen“. „Wir brauchen keine grünen Funktionäre aus Berlin, die sagen, was wir machen.“ Laut schimpfte er auf das geplante umstrittene Heizungsgesetz, „das macht die Leute arm, das muss weg“. Wenn festgelegt würde, dass 80-Jährige davon ausgenommen sind, „gibt es einen Run auf 80-jährige Mieter“.

Im gleichen Tonfall wetterte der Ministerpräsident gegen die Erbschaftssteuer, die dazu führen könne, dass Familien ihre Häuser verlieren. Weitere Themen, die er anschnitt, waren die medizinische Versorgung und die Pflege. „Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Top-Krankenhäuser, vor allem auch im ländlichen Raum.“ Ebenso müssten die Zahl der Pflegeplätze erhöht und pflegende Angehörige besser unterstützt werden.

Gezielt schoss Söder gegen die Grünen: „Die kennen nur Verbote, außer den Drogen, die sie legalisieren wollen“. Die Grünen „haben sicherlich ihre Verdienste“, in Berlin seien sie aber überfordert, so sein Urteil. Da Bayern „ein Freistaat und kein Verbotsstaat ist“, bleibe er dabei, dass „keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung“ sein sollen. „Bayern ist ein super Land. Natürlich nicht perfekt, aber es geht uns besser als fast allen anderen. Wir werden alles tun, damit es so bleibt.“