Die Leidenschaft ist wieder da

Pastetten – Eigentlich wollte sie komplett damit abschließen. So ganz ohne Aerobic-Turnen geht es aber doch nicht. Das hat Celin Milde schnell gemerkt. Schon im kommenden Jahr will sie nach einer Pause wieder in den Wettkampfbetrieb einsteigen – mit ganz neuem Selbstbewusstsein und großer Motivation.

2004 hatte die damals Sechsjährige mit dem Sport bei der TSG Pastetten angefangen. Auf die Idee war sie durch die Geburtstagsfeier ihrer Freundin gekommen. „Wir haben uns damals einen Wettkampf in Forstern angeschaut“, erinnert sich die inzwischen 20-Jährige. „Es war sowieso schon immer mein Wunsch, irgendetwas mit Turnen zu machen und Rad und Spagat zu lernen“, erzählt sie. Das Aerobic-Turnen, eine Mischung aus Tanz, Turnen, Aerobic und Rhythmischer Sportgymnastik, passte deshalb wie die Faust aufs Auge.

Die Luft war einfach raus

Nach zehn Jahren brauchte die Pastettenerin 2014 eine neue Herausforderung. Für ein Jahr besuchte sie ein Sportinternat in Sachsen-Anhalt. „Es war schon hart, nur einmal im Monat nach Hause zu kommen“, erinnert sich Milde. „Andererseits war mir der Sport aber so wichtig, dass ich das einfach machen musste. Und das Internat war eben das einzige, das auch Aerobic im Angebot hatte.“

Das Jahr voller harter Arbeit hat sich gelohnt, wie Milde heute weiß. Nicht nur sportlich habe sie sich durch das verdoppelte Trainingspensum gesteigert, auch an Selbstständigkeit habe sie gewonnen. Ihre sportlichen Fortschritte zeigten sich vor allem in den beiden darauffolgenden Jahren. „Für die TSG Pastetten war ich im Nationalkader gemeldet, außerdem war ich Teil des Nationalteams Frankfurt-Ingelheim“, erzählt sie. Wettkämpfe in Amerika, Erfolge bei deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften, Urkunden und Medaillen hat Celin Milde sich einige gesichert.

Dennoch wollte sie nach ihrem letzten Wettkampf bei der EM 2017 in Italien nichts mehr von der Sportart wissen. „Ich habe zu der Zeit eine sportliche Ausbildung gemacht und dabei schon den ganzen Tag Sport gemacht. Dann abends noch trainieren zu müssen, wurde mir irgendwann einfach zu viel. Ich hatte überhaupt keine Zeit mehr für Freunde, und die Luft war einfach raus“, begründet sie ihre Entscheidung im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Seit September ist die Pastettenerin staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin und hat neben mehr Zeit auch wieder Lust aufs Aerobic-Turnen bekommen. „Seit Januar bin ich in Unterföhring Trainerin für die Sportart beim Nachwuchs. Da ist die Lust wiedergekommen“, erzählt sie lächelnd. Mit neuer Motivation und Energie möchte sie jetzt wieder durchstarten. „Ich hatte jetzt einfach mal wieder Zeit für mich und meine Freunde – und jetzt habe ich eben wieder Lust auf die Sportart“, erzählt sie.

Die kleine Pause bereut die 20-Jährige keinesfalls. „Mir hat die Ausbildung wirklich viel gebracht. Ich bin viel selbstbewusster als davor“, verrät sie. Zwar habe sie ohne das sechsmalige Training pro Woche einiges an Kraft verloren, der Beweglichkeit habe die Pause jedoch nicht geschadet. „Außerdem sehe ich das jetzt einfach alles lockerer, mache mir keinen Stress mehr und habe vor allem einfach nur Spaß am Training“, betont sie.

Bis zu fünfmal pro Woche trainiert sie aktuell wieder, vor allem Kraft, um sich auf den ersten Wettkampf vorzubereiten, der wahrscheinlich im Februar stattfinden wird. An den Start gehen wird sie dabei ab sofort für ihren Verein in Unterföhring – mittlerweile in der Gruppe der Erwachsenen. „Das bedeutet, dass ich mir die Choreografien selbst ausdenken muss. Ich habe aber wirklich schon viele tolle Ideen und durch die Ausbildung auch besseres Hintergrundwissen“, erzählt sie begeistert.

Vorfreude auf die Wettkämpfe

Dass die Leidenschaft für den Sport zurück ist, ist der Pastettenerin deutlich anzusehen, wenn sie über ihre Ziele für das kommende Jahr spricht. „Im Juni sind die bayerischen und die deutschen Meisterschaften, da will ich auf jeden Fall wieder am Start sein.“ Auch mit Frankfurt-Ingelheim möchte sie wieder Erfolge erzielen. „Dort wird überlegt, ein Aerobic-Dance-Team zu gründen, da hoffe ich, dabei sein zu können. Da wäre nämlich ein Wettkampf in Phoenix in Amerika. Das wäre schon toll.“ Von Aufregung, Stress und steigendem Druck will die 20-Jährige nichts mehr wissen. „Ich bin froh, dass mir die Pause dabei geholfen hat, alles etwas lockerer zu sehen“, sagt Milde und ergänzt: „Denn beim Aerobic-Turnen kommt es auch darauf an, dass man die Leidenschaft der Turner sehen und fühlen kann.“

Vorfreude auf

die Wettkämpfe

VON JULIA ADAM