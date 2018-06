Pastetten trauert um die Rauch-Wirtin

Im Alter von 94 Jahren ist Anna Bauer, die ihr Leben lang Wirtin vom Gasthaus Rauch in Pastetten war, verstorben.

Pastetten –Ihr Leben lang ist Anna Bauer, die Wirtin vom Gasthaus Rauch in Pastetten, aktiv gewesen. Jetzt hat sie im Alter von 94 Jahren die Augen für immer geschlossen. „Sie hatte viel Kraft, aber dann wurde ihr Körper müde“, sagt Tochter Christine Bowinzki. Mit Bauer ist ein Stück Pastettener Tradition gestorben.

Gekannt hat die Rauch Anni wohl jeder der Älteren im Ort. Als 16-Jährige begann sie 1940, mit ihrem Vater einen mobilen Getränkeservice aufzubauen. Das Pferd wurde vor einen Heuwagen gespannt, und so kamen die Getränke zu den Bauern im Umkreis. Dieses Gespann wurde später von einem Lastwagen der Brauerei Schweiger abgelöst, wo sie bis 2002, also über 60 Jahre lang, als Bierlieferantin und später Kassierin bekannt und beliebt war.

Doch die Touren waren nur ein Teil ihres arbeitsreichen Lebens, denn zuhause wartete die bis heute bestehende Gastwirtschaft. 1950 eröffnete ihr Vater das Lokal an der Raiffeisenstraße. Wegen der Nähe zum Dorfweiher wurde es zunächst „Zur Seerose“ getauft, heute ist es unter dem Namen „Beim Rauch“ bekannt. Damals hatte die Gaststätte noch eine angeschlossene Landwirtschaft mit Feldern und Vieh.

1958 heiratete die junge Frau Georg Bauer, den sie im Lokal kennengelernt hatte. Gemeinsam schenkten sie einem Sohn sowie zwei Töchtern das Leben. Das Glück währte aber nicht lange, denn 1971 musste die rührige Wirtin einen schweren Schicksalsschlag meistern, als ihr Mann starb. Fortan führte sie das Gasthaus und den Hof allein weiter und fuhr nach wie vor Bier aus. Alles zusammen wurde schließlich zu viel, weshalb sich Anni schweren Herzens von der Landwirtschaft trennte.

Dass trotz aller Arbeit der Spaß nicht zu kurz kam, zeigte sich an ihrer Leidenschaft fürs Karteln. Watt’n, Schafkopfen, Grasobern – sie spielte alles und genoss dabei vor allem die Gesellschaft ihrer zahlreichen Stammgäste. Singen konnte die Rauch-Wirtin auch: 45 Jahre lang war ihre Stimme im Kirchenchor zu hören.

1993 übergab Anna Bauer, damals fast 70 Jahre alt, die Wirtschaft an Tochter Christine. Natürlich konnte sie auch danach nicht still sitzen, war oft in der Gaststube, half beim Bedienen oder in der Küche und kümmerte sich um vieles rund ums Lokal. Und natürlich spielte sie weiter Karten mit „ihren Bauern“.

Im Alter von 85 Jahren zwangen sie Verletzungen nach einem schweren Sturz dazu, ihre Aktivitäten einzuschränken. „Sie musste auch mit dem Autofahren aufhören. Das ist ihr besonders schwer gefallen“, erinnert sich ihre Tochter. Doch bis zu ihrem Tod war die Rauch Anni am Leben um sie herum interessiert und legte weiterhin großen Wert auf ihr Äußeres. „Sich jede Woche die Haare legen zu lassen, war ihr sehr wichtig, darauf hat sie stets geachtet.“

In ihrer Familie hinterlässt Bauer eine große Lücke. „Aber vielleicht sitzt sie ja jetzt woanders und kartelt wieder“, sagt Tochter Christine. „Hauptsache, sie hat jetzt keine Schmerzen mehr.“