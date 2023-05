Netz schützt Turm vor Wind und Wetter

Arbeiten an St. Martin

Von Veronika Macht schließen

Arbeiten an St. Martin Pastetten: Seit Ende 2020 ist die Pfarrkirche St. Martin in Pastetten eingerüstet – inzwischen auch der Turm, der zudem mit einem Netz vor der Witterung geschützt ist, was weithin sichtbar ist.

Pastetten – „Eine erste Begutachtung der Turmfassade durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege im April zeigte, dass dort keine großen Schäden vorhanden sind. Nur einige Stellen müssen ausgebessert werden, damit sie für die nächsten Jahrzehnte gerüstet sind“, teilen Verwaltungsleiter Martin Schulz und Kirchenpfleger Günter Plieninger im aktuellen „Miteinander“ des Pfarrverbands Maria Tading mit. Auch Ziffernblätter der Uhr würden bei der Gelegenheit instandgesetzt. Und am Dach des Kirchenschiffs werde zudem ein Schutzdach aufgebaut, damit die Reparaturarbeiten am Dachstuhl beginnen könnten. Eine erste Öffnung und Analyse zeigten, „dass es wirklich sehr wichtig war, die Schäden zu beheben“: Das Bauholz sei hier teilweise im Grunde nicht mehr vorhanden. Durch den Innenraum der Kirche seien die vorübergehenden Querverspannungen montiert worden.

Des Weiteren habe man am Chorbogen zur Überwachung der deutlich sichtbaren Risse Messuhren angebracht. Diese werden dort die nächsten Jahre bleiben, heißt es im „Miteinander“ weiter. Die Sanierungsarbeiten würden bisher gemäß dem Zeitplan verlaufen, soweit das Wetter dies zulasse. Der Abschluss der Arbeiten sei weiterhin für den Herbst 2023 geplant. vam