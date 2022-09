Neue Fahrzeuge: Feuerwehren sind vorerst abgeblitzt

Von: Henry Dinger

Die Feuerwehr Reithofen-Harthofen will ein First-Responder-Fahrzeug beschaffen, die Pastettener Kameraden wollen einen Mannschaftstransporter. Beide Anträge wurden zurückgestellt (Symbolbild). © Arndt Pröhl

Gleich zwei Feuerwehr-Anträge standen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung Pastetten am Dienstagabend. Ein gutes Dutzend Zuhörer wartete gespannt auf ein Ergebnis. Das fiel anders aus, als sich die Wehren das gewünscht hatten.

Pastetten – Zum einen ging es um einen Antrag auf einen Mannschaftstransporter, den die Feuerwehr Pastetten bereits im Mai 2020 gestellt hatte. Die Feuerwehr Reithofen-Harthofen wiederum bat um die Genehmigung, ein First-Responder-Fahrzeug anzuschaffen. Eine Spendenaktion der VR-Bank hatte ihnen kürzlich eine beachtliche Summe in die Kasse gespült. Ein Teil dieses Geld sollte in den Kauf eines gebrauchten Pkw fließen, den die Wehr selbst und auf eigene Rechnung umbauen will. Die Gemeinde sollte nur den Unterhalt übernehmen.

Schon zu Beginn der Diskussion bremste Bürgermeister Peter Deischl (FWE): „Wir sollten das zurückstellen und zuerst den Bedarfsplan und das Thema Gerätehäuser und Zufahrtstore abarbeiten. Wir müssen wissen, wo wir die Fahrzeuge unterbringen. Es hat nicht viel Sinn, wenn sie irgendwo im Freien stehen.“ Für Matthias Zimmerer (CSU) war das kein schlüssiges Argument. „Die Bedarfsplanung greift da nicht, der First Responder ist eine völlig freiwillige Leistung der Feuerwehr. Hier steht nur die Anschaffung eines Fahrzeugs an, das die Feuerwehr bezahlt.“

Antrag der Feuerwehr Pastetten: Fassungslos, dass er „immer und immer wieder vertagt“ wurde

Andreas Wagner (BIG) zeigte sich fassungslos über die Tatsache, dass der Antrag der Pastettener seit zwei Jahren „immer und immer wieder vertagt“ worden, das Ansinnen der Reithofener aber sofort auf die Tagesordnung gekommen sei und dennoch nun beide wieder verschoben werden sollen. „Weder das First-Responder-Auto noch der Mannschaftstransporter werden im Bedarfsplan auftauchen. Wir müssen endlich klare Fakten schaffen“, wetterte Wagner.

„Auf das Feuerwehrhaus können wir lange warten“, meinte der BIG-Rat und mutmaßte, „dass es in dieser Legislaturperiode keine Entscheidung mehr für das Haus gibt“. Andreas Winner (FWE) reagierte sofort: „Wir befinden uns auf der Zielgeraden mit unserem Feuerwehrhausthema.“ Zwei Fahrzeuge mehr würden sehr wohl Einfluss haben, „da schränken wir uns in der Planung ein“. Deswegen solle man die Anträge zurückstellen.

Alois Zollner (CSU) gab zu verstehen, dass bei der Planung von „zwei Toren und Luft für eine Erweiterung“ die Autos da nicht mit drinstehen könnten. Aber bei den Anträgen solle man auch bedenken, dass es ein gutes Angebot für die Bevölkerung wäre. „Wir können nichts falsch machen, wenn uns das außer dem Unterhalt nichts kostet“, so Zollner.

„Ich finde es unverantwortlich, darüber abzustimmen, als würde das alles nichts kosten“

Zudem solle man das freiwillige Angebot der Wehren würdigen. Wenn die Ehrenamtlichen irgendwann wegen politischer Entscheidungen entnervt aufgeben, würden dringend gebrauchte Dienste für die Bevölkerung wegfallen. Das sah auch Susanne Gerster (WRH) so: „Ein Aufschub hätte eine fatale Außenwirkung. Man hat gesehen, wie viele Spenden für die First Responder eingegangen sind. Was sollen die Leute denken, wenn der Gemeinde ein Auto geschenkt werden soll, die das aber ablehnt?“ Deischl entgegnete, man müsse erst mal sehen, was man sich für ein Gebäude leisten könne, „und dann können wir das Haus mit Fahrzeugen auffüllen“.

Christian Lorenz (Grüne) warf ein, man plane einen Umbau für die Grundschule für viele Millionen und ein Feuerwehrhaus. Beides könne sich die Gemeinde gerade so leisten. Er würde die Autos mit dem Feuerwehrhaus verknüpfen: „Ich finde es unverantwortlich, darüber abzustimmen, als würde das alles nichts kosten.“ Es sei beides eine freiwillige Leistung der Gemeinde, das könne man, wenn man viel Geld habe, das sehe er aber nicht.

Zimmerer gab den Hinweis, dass das First-Responder-Auto im Normalfall nicht im Feuerwehrhaus stehe, sondern beim jeweiligen Diensthabenden vor der Tür. Auch der Vorschlag von Wagner, man könnte auch eine Pkw-Fertiggarage nutzen, änderte das Abstimmungsergebnis nicht. Mit 7:6 wurde der Antrag der Reithofener, mit 8:5 Stimmen der Pastettener Antrag zurückgestellt. Auf Nachfrage von Wagner teilte Deischl mit, dass die Beratungen zu den brennenden Feuerwehrthemen Ende Oktober fortgesetzt werden sollen.

