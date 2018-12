Sonderwünsche fürs neue Einsatzfahrzeug

Die Feuerwehr Reithofen-Harthofen bekommt ein neues HLF 20. Dessen Beladung geht über Norm hinaus.

Pastetten – Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Reithofen-Harthofen soll insgesamt 488 000 Euro kosten. Wie berichtet, ist das alte Einsatzfahrzeug in die Jahre gekommen. Ende März hatte der Gemeinderat deshalb beschlossen, ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 zu kaufen. Kommandant Thomas Huber und seine Truppe haben sich damit befasst, was das Neue alles braucht. Von Kosten in Höhe von etwa 480 000 Euro war die Rede, die Schätzung lag bei 512 000 Euro. An Förderung gibt’s 119 000 Euro.

Eingeteilt in die Lose Fahrgestell, Aufbau und Beladung wurden die Hersteller zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. In der Gemeinderatssitzung erklärte Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger (CSU), dass für das Fahrgestell nur ein Angebot, für den Aufbau zwei und für die Beladung drei abgegeben worden seien. Die a-on AG aus Oberding hat die Offerten geprüft und den jeweils wirtschaftlichsten Bieter ermittelt.

Das Fahrzeug liefert demnach Mercedes für 99 800 Euro zuzüglich 1050 Euro für die Anpassung des Fahrgestells für den Aufbau der Firma Lentner. Die GmbH aus Hohenlinden übernimmt diese Arbeiten für rund 297 000 Euro. Den Zuschlag für die Beladung hat die BAS Vertriebs GmbH aus Planegg für 90 000 Euro erhalten. Darin enthalten ist neben der Norm- auch Sonderbeladung im Wert von 28 000 Euro.

Ebendiese sorgte in der Sitzung für Diskussionen. Vogelfänger stellte in den Raum, ob es Möglichkeiten gebe, dort zu sparen – eine Idee, auf die sie Lorenz Huber von der a-on AG gebracht habe. Auf Nachfrage von Günter Plieninger (BIG) erklärte sie, dass die Sonderbeladung „kein Luxus, nicht lauter Wünsche und Träume“ sei. „Das meiste ist sehr sinnvoll, müsste aber nicht unbedingt sein.“

Also könne man diese Dinge auch über die Jahre über das Neubeschaffungsbudget anschaffen, schlussfolgerte Plieninger. „Wenn man später was einbaut, kommen wieder neue Kosten hinzu“, warf Gerhard Nußrainer (FWE) ein. „Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das bei unserer Feuerwehr auch funktionieren hat müssen“, entgegnete Plieninger, auch Vorsitzender der Feuerwehr Pastetten.

Um welche Gegenstände es genau geht, wurde nicht gesagt. „Es macht wenig Sinn, jede einzelne Position durchzukauen. Wenn der Gemeinderat das wünscht, sollte sich die Feuerwehr Gedanken über Einsparungen machen“, stellte Vogelfänger klar. „Ich gehe davon aus, dass der Kommandant mit seiner Mannschaft verantwortungsvoll mit dem Geld der Gemeinde umgeht“, meinte Andreas Winner (FWE). Auch er fände es unsinnig, sich über Einzelpositionen zu unterhalten, sagte Plieniger. „Jede Feuerwehr hat ihre Strategie und braucht dafür Material. Aber 28 000 Euro über der DIN-Beladung finde ich erschreckend hoch.“

Matthias Zimmerer (CSU), Vorsitzender der Reithofener Wehr, sprach von einem „prinzipiell schlüssigen Konzept. Jetzt einfach was rausstreichen kann man nicht. Dann passt die ganze Systematik nicht mehr.“ Alois Huber (WRH) erklärte, die Sonderbeladung mache knapp sechs Prozent der Gesamtsumme aus. „Da ist bestimmt kein Spoiler hinten dran dabei. Ich habe kein Problem, dem zuzustimmen.“

Auch er sei dafür, erklärte Andreas Wagner (BIG), merkte jedoch süffisant an: „Als für die Feuerwehr Pastetten ein neues Fahrzeug angeschafft wurde, wurde jedes einzelne Teil bis ins kleinste Detail ausdiskutiert, auf jedem Cent wurde herumgehackt. Darum finde ich es sehr schön, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat.“

Auf Nachfrage aus dem Gremium erklärte Kommandant Huber, dass man die Atemschutzgeräte noch nicht ausgeschrieben habe, weil im Frühjahr neue auf den Markt kämen. „Wir haben das Auto nach bestem Wissen und Gewissen ausgestattet“, sagte Huber.

Bei zwei Gegenstimmen wurde dem Gesamtpreis von 488 000 Euro zugestimmt. Die Vergabe der drei Lose fiel einstimmig. Anders als ursprünglich beschlossen, wird das Fahrzeug jedoch nicht mit der Abgasnorm Euro 5, sondern mit Euro 6 bestellt. Der Grund: Lediglich MAN baue noch Euro-Norm 5, habe jedoch kein Angebot abgegeben.

