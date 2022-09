In historischem Gewand bei der Wiesn

Feuerwehr Reithofen-Harthofen beim großen Trachten- und Schützenzug

Die historische Löschgruppe der Feuerwehr Reithofen-Harthofen war erneut beim großen Trachten- und Schützenzug zum Münchner Oktoberfest dabei.

Reithofen/Harthofen/München - Zum dritten Mal - nach 2018 und 2019 - war die historische Löschgruppe der Feuerwehr Reithofen-Harthofen beim großen Trachten- und Schützenzug zum Münchner Oktoberfest dabei – als eine von rund 180 Gruppen. 25 Mitglieder der Wehr nahmen teil, hinzu kamen fünf Helfer für die Logistik.

Von der Maximilianstraße ging es am Sonntag durch die Altstadt Richtung Theresienwiese. Die Feuerwehrler waren historisch ausgerüstet, wie man im Jahr 1903 ausgerückt ist. Dazu gehören neben der holzbereiften Feuerspritze mit angehängter Schiebeleiter, gezogen von zwei Pferden von Franz Stanner aus Harthofen, freilich auch historische Uniformen. Schriftführer

Johannes Huber verriet, dass sich immer mehr Mitglieder für die historische Löschgruppe begeistern. Einige hätten sich wieder Uniformen schneidern lassen, und auch die Helme seien tagelang poliert worden. Dass das Wetter nicht ganz so mitspielte, war Nebensache, berichtete Huber nach dem Umzug: „Die Stimmung war super trotz Regen.“ Die Feuerwehrler freuten sich über die vielen Zuschauer an den Straßen und auch, dass sie heuer so weit am Anfang des Umzugs mitgehen durften.

