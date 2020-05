Online-Projekt von Konrad Huber: Einzeln gesungen, im Chor erklungen

Ein Online-Chor-Projekt hat Musiker Konrad Huber gestartet. Mehr als 100 Mitwirkende sind dabei - und es sollen noch mehr werden.

Reithofen – Not macht erfinderisch: Weil Chorleiter Konrad Huber wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht mit seinen Chören proben kann, hat er sich zusammen mit Tontechniker Christian Obermaier etwas einfallen lassen: den „Corona-Chor“, bei dem die Sänger, jeder für sich zuhause, mit dem eigenen Handy ihre Stimme von den Irischen Segenswünschen aufnehmen sollten. Obermaier fügte in seinem Homestudio alle Stimmen wie ein Puzzle zu einem Chor zusammen – zu sehen und zu hören auf YouTube unter „Konrad Huber Musik Coronachor“.

50 Stimmen bei der ersten Versio, jetzt schon mehr als 100

Waren in der ersten Version 50 Stimmen zu hören, ist der Chor inzwischen auf mehr als 100 Sänger und Musiker angewachsen – und Huber will noch mehr. Er sucht weitere Interessierte, die bei dem Projekt mitwirken möchten. Sie erreichen den Reithofener Chorleiter per E-Mail an konrad.huber.musik@t-online.de. „Die Resonanz auf das erste Video war gigantisch. Es haben sich so viele Leute gemeldet, die mit machen wollen – aus ganz Deutschland, aber auch ein Tenor aus Wien, Sänger aus Spanien, und sogar aus den USA hat mich eine Mail erreicht“, erzählt Huber, der gerade alle Hände voll zu tun hat, die vielen Videos und Mails zu sichten und zu verwalten. An manchen Tagen seien es an die 20 Stück.

Huber will großen Online-Chor starten

Das zweite Video zeigt nicht nur die Sänger wie ein Mosaik zusammengefügt, sondern dazu eine 3D-Animation einer Kirche. Das sei technisch derart anspruchsvoll gewesen, dass das dritte Video – übrigens wieder mit dem gleichen Lied – ohne eine solche Animation auskommen soll. Immerhin hofft Huber, die Zahl der Sänger erneut verdoppeln zu können und die Segenswünsche dann mit 200 Menschen aufnehmen zu können.

„Weil mich so viele Leute angeschrieben haben, die gerne im Chor singen würden, aber derzeit keine Möglichkeit dazu haben, plane ich, einen großen Online-Chor zu starten“, erzählt Huber. Mit seinen bestehenden Chören probt er bereits übers Internet, „da gibt es diverse Kanäle, wo man sich zuschalten kann“. Das wünscht er sich auch für den Online-Chor, mit dem er gern weitere Stücke einstudieren will. Und vielleicht in einem Jahr, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, können sich alle live treffen und gemeinsam singen, hofft Huber.

Vroni Macht