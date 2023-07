150 Kühe bei Pastetten aus den Flammen gerettet

Von: Timo Aichele

Die Nachzügler: Vier Kühe trauten sich trotz der Flammen die ganze Nacht nicht aus dem Stall heraus. © Thomas Gaulke

Insgesamt 400 Einsatzkräfte haben ab Sonntagabend bei Pastetten gegen das Feuer und um das Leben von 150 Kühen gekämpft. Ein Kuhstall auf einem Hof in Poigenberg brannte vollkommen nieder. Ein Tier verendete.

Pastetten – Ein Kuhstall ist am Sonntagabend in Poigenberg (Gemeinde Pastetten) bis auf die Grundmauern niedergebrannt. So gut wie alle der rund 150 Tiere konnten aus den Flammen gerettet werden. Nur eine verletzte Kuh musste vor Ort von einem Tierarzt von ihren Leiden erlöst werden. Rund 400 Kräfte waren im Einsatz. „Man muss nach einer so langen Zeit auch das Personal durchtauschen“, berichtet Kreisbrandrat Florian Pleiner über den Einsatz, der samt Nachlöscharbeiten noch den ganzen Montag andauerte. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord ermittelt die Kripo.

Etwa 50 Helfer waren von kleineren Verletzungen betroffen – vor allem ging es um den Verdacht auf Rauchgasvergiftung, aber auch mal eine kleine Schnittwunde oder eine Verstauchung. Zwölf Personen mussten zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 000 Euro. Der Stall mit einer Grundfläche von 50 auf 25 Meter wurde komplett ein Raub der Flammen. „Durch massiven Wassereinsatz haben wir aber die Werkstatt nebenan halten können“, berichtet Pleiner. Das Wohnhaus auf der anderen Seite des Hofs und weitere Gebäude waren nicht betroffen.

Eine Ruine: Der Kuhstall brannte nieder. Die Werkstatt nebenan konnten die Wehren mit massivem Wassereinsatz aber halten. © Günter Herkner

Gegen 18.10 Uhr wurde das Feuer auf einem Bauernhof in Poigenberg gemeldet. Der Dachstuhl des Kuhstalls stand da bereits in Vollbrand. Die Einsatzleitung bei dem Großalarm der Kategorie B6 lag bei der Feuerwehr Pastetten. Das THW, Feuerwehren aus den Kreisen Erding und Ebersberg, BRK und Malterser waren vor Ort. Laut Pleiner rückten etwa 70 Fahrzeuge an.

„Als wir gekommen sind, waren Helfer dabei, Tiere aus dem Stall zu treiben“, erzählt der Pastettener Kommandant Peter Lex. Nebenan fand eine private Feier statt, entsprechend viele Personen waren vor Ort. Die Situation war für die Laien jedoch zu riskant. „Wir haben übernommen“, sagt Lex.

Knappes Gut: Von der Schwillach musste Wasser hergepumpt werden. © FIB/Eß

Die ersten 120 Rinder habe man binnen einer halben Stunde aus dem Stall gebracht. Doch dann wurde es auch für die Aktiven zu gefährlich. Das Heu auf dem Dachboden brannte lichterloh, immer wieder fielen brennende Ballen herunter. Das ganze Gebäude war akut einsturzgefährdet. Gegen 22 Uhr „haben wir noch einmal 30 Kühe in einer Crash-Aktion rausgebracht“, berichtet Lex. Es musste schnell gehen.

Doch immer noch blieben vier Kühe am Rand des Flammeninfernos im Gebäude stehen. Sie gingen einfach nicht raus aus der offenen Stalltür. Erst am Montag gegen 10.30 Uhr konnte das Quartett herausgelockt werden.

Kurios: Die Tiere blieben weitgehend still, sie warteten stoisch und ohne ein Muhen. Kommandant Lex gibt zu, dass er durchaus „Respekt vor den Riesenviechern“ gehabt habe. Dafür habe alles dann doch reibungslos funktioniert. „Wir haben einige erfahrene Landwirte vor Ort gehabt, das war wichtig“, erklärt Pleiner. Mit zwei großen Tiertransportern wurden die Kühe auf Ställe in der Umgebung verteilt.

Anstrengender Einsatz: Insgesamt 400 Aktive kämpften teils bis zur Erschöpfung. © FIB/Eß

Die Aktiven sind stolz, dass sie fast alle Tiere gerettet haben. „Noch lieber hätten wir die 100 Prozent gehabt“, sagt Lex. Bis zu sechs Großlüfter waren im Einsatz, um die Nachzügler vor einer Rauchgasvergiftung zu bewahren; „Und wir haben einen Teil des Löschwassers verwendet, um die Kühe mit einem Wassernebel zu kühlen. Das war lebensrettend“, so Pleiner.

Dabei war das Wasser wegen des gewaltigen Brands zeimlich knapp. Von der benachbarten Schwillach mussten vier Schlauchstrecken gelegt werden. Mehrere Male hat die Integrierte Leitstelle Erding nachalarmiert, um genügend Personal und Wasser nach Poigenberg zu bringen. „Und die Landwirte haben uns noch mit Güllefässern unterstützt“, beschreibt der Kreisbrandrat.

„Die Nachbarn haben uns super mit Essen und Trinken versorgt“, lobt Kommandant Lex. „I hob Wurstsemmeln g’schmiert“, sagt ein Bursche aus dem Dorf stolz. Zentral war dafür aber auch die Verpflegungsstation, die BRK und Malteser betrieben. Der Einsatz war schließlich lang und anstrengend – auch psychisch. „Unser Kriseninterventionsteam hat gut 50 Gespräche geführt“, berichtet BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner.