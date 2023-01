Pastettener Basarteam spendet 1800 Euro für gute Zwecke

Von: Henry Dinger

Zwei große Schecks überreichten Annette Renner und Margit Nußrainer (2./3. v. l.) an Hans Gaßner für das KLB-Ferienprogramm und an Schulleiterin Karin Wittig für die Grundschule Pastetten. © Henry Dinger

Das Basarteam aus Pastetten hat 1800 Euro an die Grundschule, fürs Ferienprogramm und an eine in Not geratene Familie gespendet.

Pastetten – „Da ist einiges zusammengekommen“, freut sich Margit Nußrainer vom Basarteam in Pastetten. Traditionell organisieren sie und ihre Mitstreiter zweimal im Jahr Kinderwarenbasar. Dieser wurde zuletzt drei Mal in Folge auf einer Online-Plattform abgehalten, was den Erfolg jedoch nicht geschmälert hat. Das Team konnte somit unterm Strich 1800 Euro spenden.

1000 Euro gehen an die Grundschule Pastetten, deren Leiterin Karin Wittig schon eine Idee hat, wie das Geld den Schülern zugutekommt: „Im Juni findet unsere Lese-Projektwoche statt, da wird es Lesungen, einen Bücherbasar und einen Theaterbesuch geben. Da können wir den Zuschuss gut gebrauchen.“ 300 Euro überreichten Margit Nußrainer und Annette Renner an Hans Gaßner vom KLB-Ferienprogramm „Daheim in Pastetten“, das es heuer übrigens seit 20 Jahren gibt. Hier soll die Spende in einen besonderen Kurs mit Holzbaukästen einfließen.

Mit den restlichen 500 Euro aus der Summe will das Team eine in Not geratene Familie unterstützen. hd