Basarteam unterstützt die Schützenjugend

Von: Veronika Macht

Teilen

Je 440 Euro vom Basarteam gab’s für die Schützenvereine Almenrausch Pastetten und Diana Harthofen-Reithofen (v. l.): Thomas Unterrainer und Walter Stohl (beide Almenrausch), Maria Marchesano, Anne Onic, Annette Renner, Margit Nußrainer und Angie Spitzl vom Team sowie Markus Stanner und Herbert Hirschmann (beide Diana). © Basarteam

Das Pastettener Basarteam unterstützt die Jugendarbeit der beiden Schützenvereine in der Gemeinde.

Pastetten – Nach dem erfolgreichen Frühjahrs-Onlinebasar konnte das Pastettener Basarteam nun den Erlös übergeben. Je 440 Euro gingen dieses Mal an die Schützenvereine Almenrausch Pastetten und Diana Harthofen-Reithofen. „Die Vertreter der beiden Vereine freuten sich sehr über die finanzielle Unterstützung und bedankten sich auch im Namen aller Kinder und Jugendlichen der Vereine, denen der Spendenbetrag zugute kommen soll“, teilt das Basarteam mit.

Es möchte sich bei allen Helfern des Frühjahrsbasars bedanken. „Ohne die Beteiligung vieler Hände ist die Durchführung einer solchen Veranstaltung – ob online oder in Präsenz – nicht möglich.“ Wer sich künftig mit dem Basarteam engagieren möchte, um die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Kindergärten und der Schule zu unterstützen und den Fortbestand des Basars zu sichern, ist jederzeit im Kreise der Helfer willkommen. Neue Mitstreiter melden sich per E-Mail an basarteam-pastetten@web.de.