Pastetten bekommt eine Bürger-App

Infos schnell aufs Handy

Von Henry Dinger schließen

Informationen sollen in Pastetten bald schnell aufs Handy kommen: Die Gemeinde bekommt eine Bürger-App.

Pastetten – Die Gemeinde Pastetten wird eine Bürger-App bekommen. Das haben die Gemeinderäte einstimmig beschlossen. Die App wird vorerst über einen Testzeitraum von drei Jahren laufen und die Gemeindekasse durch die einmalige Einrichtung und monatlichen Gebühren mit insgesamt etwa 5000 Euro belasten.

Betreiber der App namens „Heimat-Info“ ist die Komdigital UG aus Laaber in der Oberpfalz. Deren Mitgründer, App-Entwickler und Geschäftsführer Martin Schmidtmeier war in der Gemeinderatssitzung per Video zugeschaltet. Nach seinen Angaben betreibt das Unternehmen in rund 25 bayerischen Landkreisen Bürger-Apps, etwa 100 Gemeinden seien bereits dabei oder würden demnächst freigeschaltet. Wie Schmidtbauer betonte, sei das Ziel der App, Informationen aus dem Rathaus in Minutenschnelle auf die Handys der Bürger zu bringen – das punktet im Vergleich zum nur monatlich erscheinenden Mitteilungsblatt oder den Aushängen am Rathaus. Außerdem habe die Heimat-App im Vergleich zu Social-Media-Kanälen auch den Vorteil, Kommentare gar nicht erst zu ermöglichen: „Die App ist eine Info-, keine Diskussionsplattform“, so Schmidtmeier.

In der Anwendung seien alle Informationen für die Bürger zusammengefasst, sie müssten sich also Aktuelles nicht aus verschiedenen Quellen wie Amtsblatt, Gemeindewebsite und Aushangtafeln zusammensuchen. Neben Mitarbeitern aus dem Rathaus haben auch Vereine und Einrichtungen die Möglichkeit, ihre Ansprechpartner, Hinweise, Termine und Berichte zu veröffentlichen.

Dafür wenden sich die Verantwortlichen an die Firma in Laaber, dort sitzen Redakteure, die dann die Zugänge freischalten. „Wir erstellen ein umfangreiches Infoschreiben, das vom Rathaus an die Institutionen geschickt werden kann, dort ist genau erläutert, wie das funktioniert.“ Wer dabei ist, kann die Gemeinde individuell festlegen. Auch, ob Gewerbebetriebe eingebunden werden und dort beispielsweise Werbung für Angebote anzeigen dürfen.

Die Nutzer können auswählen, von welchem Verein und welcher Institution sie Pushnachrichten bekommen möchten. Integriert sind auch ein Kalender, der in den persönlichen Kalender übertragbar ist, sowie ein Bürgerservice-Menü, in dem beispielsweise digitale Anträge, Fahrpläne, Mängelmelder und Verweise auf Ärzte oder Apotheken möglich sind. Dieser Bereich wird ebenfalls in Laaber gepflegt. Außerdem kann die App mit der Website der Gemeinde so verknüpft werden, dass ein Eintrag in beiden Medien erscheint.

Von den Räten kamen nach der Präsentation überwiegend positive Meinungen. „Im Sinne der Bürgernähe ist das eine gute Sache“, sagte Horst Ippisch (FWE). Man könne so auch die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung veröffentlichen und vielleicht mehr Zuschauer locken. Er regte an, auch Defibrillator-Standorte und öffentliche Ladesäulen für E-Autos aufzunehmen.

Alois Zollner (CSU) kritisierte, dass damit eine „riesige Datenbank“ geschaffen werde. Für ihn mache das zudem nur Sinn, wenn dann an anderer Stelle etwas eingespart werde, etwa das gedruckte Gemeindeblatt oder die Website. Auch befürchtet er eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, da nicht jeder der älteren Mitbürger ein Smartphone habe.

Bürgermeister Peter Deischl (FWE) gab Entwarnung. Ziel sei durchaus, beim Mitteilungsblatt langfristig Kosten zu sparen. Aber bis die App im großen Stil etabliert sei, könnten einige Jahre vergehen. Derzeit sei sie ein zusätzliches Informationsmedium, mit dem Aktuelles schnell transportiert werden könne.

Auch der Gemeinderat von Buch am Buchrain als VG-Partner von Pastetten befasst sich mit der Gemeinde-App Heimat-Info. Die Sitzung findet am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindehauses statt. Dabei stehen auch die Bebauungspläne Ortsmitte und Vorstadt auf der Tagesordnung.