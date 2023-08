Bernd Orth ist der Großmeister am Grill

Pastettener ist Juror bei Meisterschaften und gibt sein Wissen weiter

Bernd Orth aus Pastetten ist ein Großmeister am Grill. Als Juror bei Meisterschaften bewertet er die Gerichte anderer Griller - und er gibt sein Wissen auch weiter.

Pastetten – Ein Stück Schweinefleisch vom Discounter auf den Rost hauen, Kartoffelsalat aus der Plastikdose löffeln und alles mit ausreichend Hopfenkaltschale runterspülen – das ist für viele Grillen. Kann man freilich so machen, muss man aber nicht. Seit verstärkt auf eine gesündere Ernährung geachtet und auf nachhaltig erzeugte sowie zubereitete Lebensmittel Wert gelegt wird, hat sich auch beim Thema Grillen einiges geändert.

Und Gegrilltes schmeckt auch sehr viel besser, wenn man es richtig zubereitet. Wie das geht, weiß Bernd Orth aus Pastetten. Der 61-Jährige hat seine jahrzehntelange Erfahrung als Hobby-Griller so perfektioniert, dass er nun anderen beibringt, wie sie es besser machen können.

Seine Leidenschaft richtig ausleben kann der gelernte Industriekaufmann und studierte BWLer seit 1995: „Da sind wir nach Pastetten in ein Haus mit Garten gezogen. Vorher auf dem Balkon war das mit dem Grillen nix.“ In den vergangenen 30 Jahren hat Orth sein Faible perfektioniert, sich selbst auch in Kursen weitergebildet. „Im Sommer drei- bis viermal, im Winter ein- bis zweimal pro Woche“ wirft er einen seiner derzeit sieben Grills an. „Ich probiere gerne Neues aus und bin entsprechend gut ausgerüstet.“

Auf seiner Terrasse und in der überdachten Grillecke stehen zwei Gasgrills, eine Räuchertonne, ein sogenannter Beefer mit besonders hoher Oberhitze, ein App-gesteuerter Pelletgrill, der eine gleichmäßige Wärmeabgabe über Stunden ermöglicht, ein Schwenkgrill und ein Dutch Oven.

Er persönlich sei eher der „Gasmann“, weil er da die Grilltemperatur besser regulieren könne als mit Holzkohle, erzählt Orth. Von Holzkohle sei er deshalb weitgehend abgekommen. Aber: „Grillen kann man grundsätzlich mit jedem Grill“, sagt Orth. Nur bei der Erwähnung von Wegwerfgrills aus dem Tankstellenshop bekommt er einen finsteren Gesichtsausdruck. Die seien weder nachhaltig noch sicher – „einfach nur schlimm“. Die Qualität sei ohnehin ein wichtiges Kriterium, ebenso die Nachhaltigkeit – beim Grill selbst wie auch beim Zubehör, beim Mittel der Wärmeerzeugung und bei den Nahrungsmitteln.

„Wer den Grill draußen stehen lässt und vielleicht auch im Winter nutzt, sollte ein stabiles Gerät aus Edelstahl oder anderem wetterfesten Material nehmen“, sagt der Fachmann. Für die Utensilien nennt er vier wichtige Punkte: „Ein hochwertiges Thermometer für die richtige Kerntemperatur, eine gute Bürste für den Rost, scharfe Messer und ein ordentliches Schneidbrett.“

Beim Thema Grillgut hat der Pastettener eine klare Meinung. Bei ihm komme nur hochwertiges Fleisch aus artgerechter und anständiger Haltung auf den Grill. „Wenn mein Metzger keins hat, weil es noch reifen muss, dann wird Gemüse gegrillt“, sagt er. Das sollte aber frisch aus der Region kommen. „95 Prozent der klimarelevanten Emissionen beim Grillen werden vom Grillgut verursacht. Wenn man Fleisch aus Argentinien und Gemüse aus Spanien ankarrt, ist die CO2-Bilanz natürlich schlecht. Das reißt ein besonders umweltfreundlicher Grill auch nicht raus.“

Seine Tipps und Ratschläge gibt Orth gern weiter. 2019 hat er angefangen, unter dem Titel „Besser Grillen und Chillen“ einen Vortrag zu erarbeiten, den er nun vor Privatpersonen und bei Firmenevents hält. „Ich war lange Zeit im Vertrieb bei IT-Firmen, da bin ich es gewöhnt, vor Leuten zu reden“, meint der gebürtige Trierer schmunzelnd. In seinem Vortrag spricht er über Grillmethoden und Techniken, erklärt, wie Fleisch, Fisch und Vegetarisches richtig gut werden. Unterlegt mit Fakten und gespickt mit einer Portion Humor, will er seinen Zuhörern vermitteln, was sie beim Grillen optimieren können.

+ Kalbskotelett mit gegrilltem Spargel, beides vom Gasgrill. Mit diesem kocht Bernd Orth aus Pastetten noch immer am liebsten – weil er damit die Temperatur besser regeln kann als mit einem Holzkohlegrill, sagt er. © Bernd Orth

Das macht Orth in erster Linie per Beamer und Leinwand. „Viele denken, ich komme mit einer Schüssel voll Lebensmittel vorbei und gestalte am Grill einen netten Abend. Das ist ein Irrtum, ich bin ja kein Koch oder Caterer“, sagt er. Er biete jedoch ein Coaching vor Ort an: „Der Gastgeber grillt, und ich als Grilllehrer sage ihm, was er tun muss, damit es gut wird.“

Als allwissend sieht sich Orth nicht: „Ich lerne gern etwas dazu.“ Die Möglichkeit hatte er kürzlich bei der Internationalen Deutschen Grill- und BBQ-Meisterschaft in Stuttgart, bei der mehr als 30 Teams aus verschiedenen Ländern um Meistertitel und Preisgelder gegrillt haben. Orth ist seit 2018 als zertifizierter Juror dabei. „In diesem Jahr waren Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz da, das war eine gute Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr“, sagt er.

In drei Klassen – Profis, Amateure und mit internationaler Beteiligung – mussten die Teams ihr Können am Grillrost unter Beweis stellen. Es waren mehrere Gänge zuzubereiten, Fleisch, Geflügel und vegetarische Gerichte. Selbst Desserts standen auf dem Speiseplan. Bewertet wurden Zubereitung und Geschmack, aber beispielsweise auch, wie die Teller optisch angerichtet sind. „Das ist oft vom Feinsten, da läuft einem schon beim Hinschauen das Wasser im Mund zusammen“, erzählt Orth.

Die Grillkunst anderer bewertet er nicht nur für die „German Barbecue Association“ (GBA), den Ausrichter der Meisterschaften, sondern er ist auch Juror der „Kansas City Barbecue Society“ (KCBS), die sich auf die Zubereitung von Fleisch spezialisiert hat.

Ein paar Tipps hat er für die nächste Party unserer Leser: „Verwenden Sie für Gemüse eher eine Grillplatte als einen Grillrost. Da bleiben die Nährstoffe besser erhalten. Pinseln Sie das Gemüse leicht mit hitzebeständigem Öl ein, Olivenöl verbrennt sehr schnell. Pfeffern Sie die Steaks erst hinterher, Pfeffer verbrennt und macht das Grillgut bitter. Holen Sie das Grillgut erst im letzten Moment aus dem Kühlschrank, Zimmertemperatur begünstigt das Bakterienwachstum.“

Wenn es ums Grillen geht, herrscht im Hause Orth übrigens eine klare Arbeitsteilung. „Um die Auswahl der Beilagen und das Anrichten auf dem Teller kümmert sich meine Frau“, sagt Orth und grinst.

Infos: www.besser-grillen-mit-bo.de