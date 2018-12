Die Turnhalle wird zur Mensa

Die Gemeinde Pastetten lässt die alte Schulturnhalle zu einer Mensa umbauen – und rüstet sich damit auch für die Offene Ganztagsschule.

Pastetten– Die Gemeinde Pastetten lässt die alte Schulturnhalle zu einer Mensa umbauen – und rüstet sich damit auch für die Offene Ganztagsschule.

Planieren oder sanieren? Diese Frage hatte den Gemeinderat vor einem Jahr beschäftigt. Die Heizung der alten Schulturnhalle war marode, die Kostenschätzung für die Sanierung so immens, dass selbst ein Abriss im Raum stand (wir berichteten). Inzwischen steht fest, dass die Halle zur Mensa umgebaut und an die gemeindeeigene Hackschnitzelheizung angebunden wird. In der Ratssitzung erteilte das Gremium dem Bauantrag zur energetischen Sanierung der Halle, zu deren Umnutzung zur Schulmensa und zur Umnutzung der Hausmeisterwohnung in Räume für die Mittagsbetreuung das Einvernehmen.

Die geschätzten Gesamtkosten betragen 970 000 Euro. Laut Bauamtsleiter Rüdiger Koppe fördert die Regierung von Oberbayern das Projekt mit 350 000 Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur KIP-S. Am Nikolaustag landete eine zweite Förderzusage im Briefkasten der Gemeinde: Es gibt weitere 313 000 Euro nach dem Bayerischen Finanzausgleichsgesetz, darunter eine Förderung speziell zum Ausbau von Ganztagsangeboten. Die gibt es nur, weil Pastetten die Offene Ganztagsschule etablieren will. An Eigenleistung bleiben somit 307 000 Euro. „Wir haben bereits den vorzeitigen Maßnahmenbeginn genehmigt bekommen“, freute sich Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger (CSU).

Zur statischen Situation berichtete Koppe, dass die Tragfähigkeit der Halle gesichert sei. Die Bausubstanz befinde sich in gutem Zustand. Vorgesehen ist im Erdgeschoss unter anderem eine Rampe am Eingang im Westen und ein neuer Notausgang im Osten. Außerdem sollen ein behindertengerechtes WC, eine Ausgabeküche und variable Trennwände eingebaut werden. In der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Obergeschoss sind Räume für die Mittagsbetreuung geplant. Von außen wird die Halle neues Gesicht bekommen – durch Wärmedämmung, dreifach verglaste Fenster und eine neue Dachkonstruktion. Weiterhin ist die Anbindung an die gemeindliche Fernheizung vorgesehen, ebenso die komplette Erneuerung der Elektroinstallation.

Alois Huber (WRH) gab Andreas Winner (FWE), der als Architekt an der Planung beteiligt ist, den Tipp mit auf den Weg, die zentrale Warmwasserversorgung durch elektrische Durchlauferhitzer zu ersetzen, um Kosten zu sparen. Winner notierte die Anregung. Beide plädierten dafür, dass zudem sämtliche Fachplaner nach weiterem Einsparpotenzial suchen. Außerdem, so Huber, solle geprüft werden, ob es für den Anschluss an die Wärmeversorgung und die Umstellung auf LED-Technik zusätzliche Förderungen gebe.

Für die weiteren Arbeiten beauftragte das Gremium diejenigen Planer, die bereits die Bewerbungsunterlagen für die Förderungen erstellt hatten: Ingenieurbüro Wieder (Elektro), Architekt Binkert (Brandschutz/Rettungswegplanung), Ingenieurbüro Stadler (Heizung) sowie, bei Bedarf, die Büros Schletter (Energetische Berechnungen) und Ostermaier (Statik). Winner wird als Architekt tätig sein, gemeinsam mit dem Büro Padoplan aus München.