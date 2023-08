Brand in Poigenberg: Noch immer sind nicht alle Glutnester aus

Feuerwehr immer wieder gefragt

Von Veronika Macht schließen

Der Stallbrand in Poigenberg Ende Juli beschäftigt Pastettens Feuerwehr und die Besitzer auch zehn Tage danach noch.

Poigenberg – Auch zehn Tage nach dem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Poigenberg (Gemeinde Pastetten) kommen Besitzer und Feuerwehrleute nicht zur Ruhe. Immer wieder werden Glutnester im Inneren des abgebrannten Kuhstalls entfacht.

„Momentan ist es ruhig“, berichtet Pastettens Feuerwehrkommandant Peter Lex an Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch seit dem Brand am Sonntag, 30. Juli, mussten die Aktiven bereits vier weitere Mal nach Poigenberg ausrücken, weil aus einzelnen Glutnestern Kleinbrände entstanden waren oder es zu Rauchentwicklung gekommen war.

Der Wind fache diese Glutnester immer wieder an. Da helfe selbst der viele Regen der vergangenen Tage nicht wirklich, erklärt Lex: „Das sind quasi Schutthaufen mit Stroh und Heu. Am Sonntag hat es zwar richtig geregnet, das war nicht schlecht. Aber das Wasser dringt gar nicht weit genug ein.“

Die Überreste, wo das Dach des Stalls zusammengebrochen ist, müssten auseinander gezogen werden, damit die Glutnester gelöscht werden können. „Aber wir kommen noch nicht direkt an das Brandgut heran, ohne uns selbst in Gefahr zu begeben“, sagt Lex. Erst wenn der Statiker grünes Licht gebe, könnten die Feuerwehrler die Brandruine betreten.

Wie berichtet, waren insgesamt rund 400 Einsatzkräfte aus zahlreichen Feuerwehren aus den Landkreisen Erding und Ebersberg sowie von THW, BRK und Malteser-Hilfsdienst im Einsatz. Rund 150 Kühe konnten so gerettet werden. Offizielles Einsatzende war am Montag nach dem Brand um etwa 23.45 Uhr – nach fast 30 Stunden. Danach standen für die Kräfte noch Aufräumarbeiten & Co. an.

Einen derart langen Einsatz, der sie auch Tage danach noch fordert, „hatten wir selber in unserem Einsatzgebiet noch nie“, sagt Lex, der persönlich dreimal am Tag zur Brandnachschau auf dem Hof vorbeifahre. Am heutigen Mittwoch wollen sich die Pastettener Feuerwehrler – 47 waren laut Lex im Wechsel im Einsatz – zur Nachbesprechung treffen. „Ein paar von uns waren wirklich 30 Stunden am Stück draußen. Und für einige Junge war es der erste Einsatz.“ Da bestehe durchaus Gesprächsbedarf.