Lkw geht auf A94 in Flammen auf: Autobahn über sechs Stunden gesperrt - Aufwendiger Feuerwehreinsatz

Einsatz zwischen Pastetten und Lengdorf

Stau und Umleitungen im Morgenverkehr auf der A94: In Fahrtrichtung Passau war die Autobahn wegen eines aufwendigen Feuerwehreinsatzes gesperrt.

Pastetten - Für den Weg in die Arbeit haben auf der A 94 am Dienstagmorgen zumindest Pendler in Fahrtrichtung Passau gute Nerven gebraucht. Um 3.25 Uhr wurde der Leitstelle ein brennender Sattelauflieger zwischen Pastetten und Lengdorf gemeldet. Die Ursache für das Feuer ist unbekannt.

Unfall auf der A94: Lkw brennt - Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Ein Großaufgebot an Feuerwehren rückte an, um den unter anderem mit Getränkedosen beladenen Anhänger zu löschen. An der Autobahn gibt es keine Wasserversorgung, daher mussten die Wehren mit entsprechenden Löschfahrzeugen kommen. Das THW Markt Schwaben wurde zum Entladen der Ladung nachalarmiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Pastetten, Reithofen-Harthofen, Forstern, Altenerding, Hörlkofen, Buch am Buchrain, Forstinning und Hohenlinden.. Die Arbeiten waren derart aufwendig, dass die Sperrung erst um 10 Uhr aufgehoben werden konnte.

