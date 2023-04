Noch ist kein Grundstück fürs Feuerwehrhaus gekauft

Von: Veronika Vogel

Bürgermeister Peter Deischl (l.) hofft, die Baulandentwicklung Zeilerner Straße Ost bald in trockenen Tüchern zu haben. Sie sei sein „größtes Sorgenkind“, sagte er in der Bürgerversammlung im Neuwirt. © Vroni Vogel

Das viel diskutierte Feuerwehrhaus war Thema in der Pastettener Bürgerversammlung. Auch Schule, Asyl und Balkonkraftwerke interessierten die Bürger.

Pastetten – Zum viel diskutierten Thema Feuerwehrhaus konnte Bürgermeister Peter Deischl (FWE) in der gut besuchten Bürgerversammlung am Donnerstag beim Neuwirt „keine aktuellen Ergebnisse“ vermelden. Wenn diese vorlägen, werde man mit der Feuerwehr zusammenarbeiten, sagte Deischl und betonte, dass auch der Wille zur Veränderung nötig sei, um das Ziel zu erreichen.

Pastettens Feuerwehrkommandant Peter Lex kritisierte: „Wir sind nicht gefragt worden. Das hat mit Zusammenarbeit nichts zu tun.“ Der Reithofen-Harthofener Kommandant Thomas Huber argumentierte in dieselbe Richtung. Deischl wiederholte: „Mit was soll ich denn zusammenarbeiten, wenn ich keine Ergebnisse habe?“ Spekulationen seien seine Sache nicht.

Der Rathauschef verwies auf intensive Bemühungen seitens der Gemeinde, hinsichtlich des Neubaus für beide Wehren voranzukommen. Basis für die Zusammenarbeit sei der Grundstückserwerb, der noch nicht getätigt sei, erläuterte Deischl auf Nachfrage unserer Zeitung. Sobald man ein Grundstück habe, werde die Feuerwehr „sofort“ einbezogen. Im Vermögenshaushalt sind 76 000 Euro Planungskosten fürs Feuerwehrwesen angeführt. Diese Summe beziehe sich auf alte Kosten, nicht auf eine neue Planung, so Deischl.

Eine Bürgerin fragte, ob man für die anstehende Schulerweiterung die Gebäude aufstocken könne, um Platz zu sparen. Der Altbau sei statisch nicht geeignet, und auf dem Neubau würde man die benötigten Räume nicht unterbringen, antwortete Deischl. Er verwies auf die steigenden Schülerzahlen und eine Schulentwicklung in Richtung Dreizügigkeit. Im Fokus sei ein Erweiterungsbau auf dem alten Pausenhof. Über ein Vergabeverfahren mit Architektenwettbewerb werde die Planung auf den Weg gebracht.

234 Kinder werden laut Schülerzahlenprognose für 2026/27 erwartet. Derzeit werden 181 Mädchen und Buben in neun Grundschulklassen unterrichtet. Bereits jetzt würden die 124 Kinder der Offenen Ganztagsschule wegen des Raummangels in drei Schichten zu Mittag essen.

Ein anderer Bürger sprach das Thema Balkonkraftwerke an: „Wie steht die Gemeinde dazu?“, wollte er wissen. „Ich wüsste nicht, dass wir eine Genehmigung bräuchten“, erwiderte Deischl und riet, bei der kommunalen Bauverwaltung nachzufragen. Eine Gestaltungssatzung habe Pastetten jedenfalls nicht, die einem solchen Vorhaben entgegenstehen könnte.

In seinen Ausführungen ging der Bürgermeister zudem auf sein „größtes Sorgenkind“ ein – die Baulandentwicklung Zeilerner Straße Ost. Seit drei Jahren sei diese in Arbeit – ein Projekt, „das mir am Herzen liegt und Schmerzen bereitet, weil man nicht vorwärts kommt“. Es seien hierfür sehr viele Aufgaben von außen zu lösen. Deischl hofft, die Fläche dennoch „bald baureif zu machen“.

Die drängende Asylthematik sprachen sowohl der Bürgermeister wie auch Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) an. Beide baten die Bevölkerung um Unterstützung. Ob Leerstände oder Freiflächen für Wohnmodule: Angesichts der vielen Geflüchteten würden dringend weitere Unterbringungsmöglichkeiten benötigt.

Weshalb nicht die leer stehende Kaserne in Erding dafür verwendet werde, war eine Frage aus der Zuhörerschaft. Es seien seitens des Landkreises Vorstöße unternommen worden, aber die Bundeseinrichtung stehe nicht zur Verfügung – „für mich auch unverständlich“, kommentierte Bayerstorfer. Seines Wissens gebe es in Bayern keine Kaserne, die für Geflüchtete genutzt werde.