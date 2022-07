Neue Träger der Bürgermedaille: „Ich verbeuge mich vor dieser Leistung“

Für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe wurde Maria Steinbauer von Bürgermeister Peter Deischl (2. v. r.) und seiner Stellvertreterin Roswitha Bayer-Siegling (l.) mit der Bürgermedaille in Bronze geehrt. Diese bekam auch Anton Huber, der sich seit vielen Jahren für das Dorfleben und Einrichtungen von Kirche und Gemeinde einsetzt.

Maria Steinbauer und Anton Huber in Pastetten ausgezeichnet

Maria Steinbauer und Anton Huber wurden mit der Pastettener Bürgermedaille geehrt. Auch erfolgreiche Schulabsolventen bekamen eine Auszeichnung.

Pastetten – Die Gemeinde Pastetten hat zwei neue Bürgermedaillenträger. In der Bürgerversammlung zeichnete Ortschef Peter Deischl Maria Steinbauer und Anton Huber damit aus. Urkunden gab es auch für vier junge Erwachsene, die besonders gute Noten in ihren Abschlusszeugnissen stehen haben.

Maria Steinbauer: Engagiert in der Flüchtlingshilfe

Für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Unterstützung von Flüchtlingen wurde Maria Steinbauer die Bürgermedaille in Bronze verliehen. Sie bekomme diese Auszeichnung auch stellvertretend für viele weitere Helfer der Flüchtlingshilfe, erklärte Deischl und nannte etwa 20 weitere Namen.

„Die Aufgaben waren unvorstellbar schwierig“, blickte der Bürgermeister zurück. „Es hat geheißen: ,Wir schaffen das‘. Aber wer hat’s geschafft? Ihr habt’s geschafft“, erinnerte er an die Zeit um das Jahr 2015. Die Ehrenamtlichen hätten geholfen, Asylanträge auszufüllen, das Zusammenleben in den Einrichtungen zu organisieren, waren bei Behördengängen und Arztbesuchen dabei.

Genauso aber hätten sie Streitigkeiten geschlichtet, Fahrräder repariert und Kinderwagen organisiert. „Ihr habt die Verbindung zu den Leuten aufrechterhalten und sie auch gegenüber der Gemeinde vertreten“, lobte Deischl. Durch das engagierte Handeln und die Bereitschaft zum Helfen sei eine positive Grundstimmung entstanden, die auch spürbar sei. „Ich verbeuge mich vor dieser Leistung“, sagte der Bürgermeister.

In ihren Dankesworten gab Steinbauer zu verstehen, dass die Flüchtlinge in Harthofen auch heute noch die Unterstützung bekommen, die sie benötigen.

Anton Huber: „Kümmerer in allen Dingen“

Ebenfalls die bronzene Bürgermedaille wurde Anton Huber verliehen. „Er hat sich mit hohem gesellschaftlichen Engagement in der Dorfgemeinschaft für das Wohl der Gemeinde verdient gemacht“, begründete Deischl diese Entscheidung. 2005 habe Huber als Mesner angefangen und sich mit „Geschmack und Gespür um die Kirche und alles, was dazugehört“, gekümmert. Das mache er auch heute noch als stellvertretender Mesner mit hohem Einsatz.

Von 2006 bis 2016 war er als Mitglied der Kirchenverwaltung „ein weiser Entscheidungsträger“ und habe sich mit seinem umfangreichen Wissen eingebracht. Und dass Huber von 2006 bis 2020 bei der Gemeinde angestellt war, sehe man heute noch am wunderbar gestalteten Vorplatz des Rathauses. Selbst als Schulweghelfer sei er noch aktiv. „Du setzt dich immer ein, wenn man dich braucht, du bist ein Kümmerer in allen Dingen“, sagte Deischl. Sein ganz besonderes Herzblut habe Huber aber in die Pflege der über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Lourdes-Kapelle eingebracht, „die trägt deine Handschrift“.

+ Für ihre hervorragenden Abschlüsse wurden die Zwillinge Raphaela und Alina Spitzl sowie Valentin Wenzl (ab 2. v. l.) geehrt. Bürgermeister Peter Deischl und Vizebürgermeisterin Roswitha Bayer-Siegling gratulierten recht herzlich. Nicht im Bild ist Michael Renner, der ebenfalls einen Top-Abschluss hingelegt hat. © Henry Dinger

Deischl nutzte die Bürgerversammlung auch, um die besten Schulabgänger aus dem Jahr 2021 zu ehren. Die Urkunden konnten Valentin Wenzl für einen Abitur-Notenschnitt von 1,1 am Gymnasium Schloss Neubeuern und Michael Renner für eine Abschlussnote von 1,83 an der Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben überreicht werden. Raphaela Spitzl wurde ihren Abschluss mit der Note 1,16 und ihre Zwillingsschwester Alina für eine sagenhafte 1,0 auf dem Zeugnis der Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding geehrt.

