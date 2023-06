Ein Auto für alle: Carsharing-Projekt in Pastetten gestartet

Von: Henry Dinger

Das Carsharing-Auto steht in Pastetten am Rathaus. Zum Fototermin war die eigene Ladesäule noch nicht fertiggestellt, sie befindet sich rechts neben dem Stellplatz auf dem Bild. Zur Vertragsunterzeichnung kamen (v. l.) Geschäftsleiter Gottfried Prostmeier, Thomas Naumann (2. Vorsitzender Carsharing Verein Erding), Tobias List (1. Vorsitzender), Bürgermeister Peter Deischl und Stefan Munding (Geschäftsführer Sempt EW). © Henry Dinger

Das Carsharing-Projekt in Pastetten startet mit einem elektrisch betriebenen Renault Zoe.

Pastetten – Jahrelang diskutierten die Pastettener Gemeinderäte, wie sich am besten ein Carsharing-Angebot für den Ort realisieren ließe. In der Sitzung im Mai fassten sie den Beschluss, mit dem Carsharing Erding e.V. zusammenzuarbeiten. Und dann ging es sehr schnell. Am Freitag unterzeichneten Bürgermeister Peter Deischl und Vereinschef Tobias List die Verträge.

Das von den Räten favorisierte Auto, ein Renault Zoe, hatten er und Vize-Vorsitzender Thomas Naumann gleich mitgebracht. „Da bin ich fast ein bisschen neidisch“, meinte List schmunzelnd. Denn das mittlerweile achte Fahrzeug des Vereins wird rein elektrisch angetrieben. Eigens dafür wurde eine Ladesäule neben der bestehenden Säule am Rathaus eingerichtet. „Auf diesem Platz darf nur der Zoe parken und laden“, so Deischl. Ein anderes Fahrzeug kann dort auch keinen Strom ziehen, da die Säule nicht freigeschaltet werden kann. So kann der Anschluss nicht anderweitig belegt werden, während das Gemeinschaftsauto leer ausgeht.

Installiert wurde die Säule von der Sempt-EW, das Unternehmen stellt sie für die Dauer des Carsharing-Vertrags in den kommenden Jahren kostenlos zur Verfügung. Die Gemeinde zahlt nur die Anschlusskosten von etwa 1500 Euro. An monatlichen Kosten fallen 244 Euro für die Gemeinde an, da der dickste Batzen von etwa 20 000 Euro für die Anschaffung des Autos schon an den Verein überwiesen wurde. Das bringt unterm Strich ein paar tausend Euro Ersparnis, da die Kosten für Leasing oder Finanzierung gespart werden.

Der Renault verfügt über eine 52 kWh starke Batterie, die in Abhängigkeit verschiedener Faktoren eine Reichweite von mehr als 330 Kilometer ermöglichen kann. Sie ist schnellladefähig, das heißt, sie kann auch auf längeren Strecken rasch nachgefüllt werden. An der 22-kW-Säule am Rathaus ist der Speicher nach etwa zweieinhalb Stunden wieder voll.

Um den Wagen nutzen zu können, muss man sich beim 200 Mitglieder starken Carsharing-Verein anmelden und zahlt eine Monatsgebühr von sechs Euro. Familien zählen als ein Mitglied und können Angehörige als Fahrer eintragen lassen. Das Auto wird über eine App gebucht, darüber wird er auch entriegelt. Die Mietstunde kostet tagsüber 1,60 Euro, nachts 60 Cent, maximal 20 Euro pro Tag. Pro Kilometer kommen noch 35 Cent hinzu.

Die ersten Anmeldewünsche aus Pastetten gibt es schon, Geschäftsleiter Gottfried Prostmeier überreichte an Tobias List die Namen von 21 Rathaus-Mitarbeitern, die als Fahrer registriert werden sollen – inklusive der Bürgermeister Deischl und Ferdinand Geisberger von Buch am Buchrain. HENRY DINGER

Alle Infos

zu Bedingungen und Preisen auf www.carsharing-erding.de.