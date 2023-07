Doppel-Feuerwehrhaus: „Geeigneter Standort“ bei Harthofen

Von: Henry Dinger

Die Fläche in Harthofen-West – im Entwurf oben mit „F“ in der pinkfarbenen Fläche gekennzeichnet – ist als Standort fürs neue Gerätehaus geplant. Unten links im Bild das bisherige Feuerwehrhaus neben der Grundschule. © Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München

Der Gemeinderat Pastetten hat zum neuen Feuerwehrhaus erste Planungsschritte eingeleitet: Der Flächennutzungsplan wurde geändert. Ohne Kritik fiel diese Entscheidung nicht.

Pastetten – Der kleine Besucherbereich des Pastettener Sitzungssaals war zur Sondersitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend so voll, dass einige der etwa 35 Bürger keinen Platz bekamen. Auf der Tagesordnung stand nur ein Thema: Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Dieser Punkt war in der Sitzung am 18. Juli auf Antrag von Alois Zollner (CSU) gekippt worden (wir berichteten).

In der Bürgersprechstunde meldete sich nun unter anderem Markus Stanner aus Reithofen zu Wort. Er wies darauf hin, dass es ein Hochwasserkonzept für Reithofen aus dem Jahr 2015 gebe. „Da ist in einem bestimmten Gebiet eine Absenkung geplant worden, um den Hochwasserdruck von Reithofen zu senken. Heute wird über einen Plan gesprochen, in dem steht, dass das gleiche Gebiet um einen halben Meter über den Hochwasserspiegel angehoben wird“, sagte Stanner und wollte wissen, ob das Hochwasserkonzept mit dieser Planung dann auch aktualisiert und den neuen Zuständen angepasst wird.

„Wir steigen jetzt in die Planung ein, da wird das auch ein Thema sein“, gab Bürgermeister Peter Deischl (FWE) zu verstehen. „Wenn es lösbar ist, werden wir es lösen. Wenn nicht, funktioniert vielleicht die ganze Planung nicht. Aber das ist jetzt die Aufgabe.“

Der Ortschef blickte kurz auf den Weg zum gegenwärtigen Stand zurück und verwies auf die zwei Bürgerentscheide von 2021. Die hatten ergeben, dass die Bürger kein Haus auf dem Sportplatz wollen, in jedem Fall aber ein Doppelhaus. Mit dieser Aufgabe sei man im Juli 2021 mit dem Gemeinderat in Klausur gegangen. Danach wurden Grundstücke bei Reithofen und an der provisorischen Halle der Reithofener Wehr in Harthofen geprüft.

Das Interesse an der Feuerwehr-Sondersitzung war so groß, dass ein Teil der Bürger stehen musste, um der Sitzung zu folgen. © Henry Dinger

Im Oktober 2021 gab es einen runden Tisch mit Landratsamt, Straßenbauamt, Naturschutzbehörde, Göran Brandhorst für den Hochwasserschutz und Kreisbrandrat. „Es wurde festgestellt, dass der Standort Harthofen-West geeignet ist“, so Deischl. Am 29. Oktober 2021 sein man in Klausur gegangen. An diesem Tag sei die Entscheidung „einstimmig 13:0“ gefallen, dass die Verwaltung beauftragt wird, Grundstücksverhandlungen zu führen. Das sei ein Jahr lang intensiv geschehen und zu „sehr guten Bedingungen“ auf die Reihe gebracht worden. In einer nichtöffentlichen Sitzung vor rund eineinhalb Wochen habe der Gemeinderat dem Grundstücksgeschäft zugestimmt.

Der nächste Schritt sei nun die Änderung des Flächennutzungsplans (FNP). Für August kündigte Deischl eine Beratung mit den Kommandanten an, später eine Bürgerversammlung.

Stadtplanerin Carola Seis vom Planungsverband (PV) Äußerer Wirtschaftsraum München erklärte, dass die Änderung des FNP nötig sei, um für das Feuerwehrhaus einen Bebauungsplan aufstellen zu können. Erst auf Grundlage dessen könne der Planer für den Hochwasserschutz berechnen, wie Retentionsflächen aussehen sollten. Gerhard Nußrainer (FWE) merkte an, dass der Planer schon seit zehn Jahren daran arbeite. „Wann will er das denn noch machen?“

Zu den Plänen äußerten sich die Gemeinderäte überwiegend zustimmend, hatten aber auch kritische Anmerkungen. „Super, was da gelungen ist, das ist eine zukunftsfähige Lösung“, meinte Horst Ippisch (FWE). Nußrainer war grundsätzlich dafür, sah jedoch, dass noch viele Details zu klären seien, vor allem mit den Feuerwehren. Alois Zollner (CSU) riet dazu, „dringend einen Plan B in der Hinterhand zu haben“. Wenn sich herausstelle, dass das Projekt finanziell nicht zu stemmen ist, habe man wieder Zeit verloren.

Susanne Gerster (WRH) sah den „Weg in die falsche Richtung“ laufen. Mit Blick auf die Schulhaussanierung sagte sie, bei dem, was die Gemeinde noch stemmen müsse, gebe man dafür „viel zu viel Geld“ aus. Nach einer Stunde stimmten alle Räte außer Gerster, Alois Huber (WRH) und Andreas Wagner (BIG) der FNP-Änderung und weiterführenden Schritten zu.