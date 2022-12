Zeilern: Jeder Zweite ist im Dorfverein

Von Henry Dinger schließen

Die Dorfgemeinschaft Zeilern feierte heuer ihr zehnjähriges Bestehen. Viele Termine des sehr erfolgreichen Vereins haben mittlerweile schon Tradition im Jahreskalender.

Pastetten – Mit einem zünftigen Weinfest konnte die Dorfgemeinschaft Zeilern e.V. vor kurzem endlich ihr zehnjähriges Bestehen feiern. „Das Fest war wirklich gelungen“, freut sich Vereinsvorsitzender Michael Lohner, „da kamen gut und gerne 200 Leute zusammen, obwohl uns das Wetter fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte“.

Doch vom Regen haben sich die Zeilerner und ihre Gäste nicht abhalten lassen, bis tief in die Nacht auch in der großen Halle der Zimmerei Deischl zünftig zu feiern – mit Brotzeitplatten, Wein aus Hohenlinden und Livemusik von Ledawix. „Die Geselligkeit und das Beisammensein sind für uns sehr wichtig“, erklärt auch Regina Lohner, die als zweite Schriftführerin im Vorstand dabei ist.

Mit zirka 80 Mitgliedern ist der Zeilerner Dorfverein wirklich eine starke Gemeinschaft, vor allem auch im Hinblick darauf, dass der Pastettener Ortsteil nur knapp 160 Einwohner hat. Ab zwölf Jahren kann man dem Verein beitreten, nach oben gibt es keine Grenze. Die derzeit älteste Aktive zählt 85 Lenze. „Es sind übrigens nicht nur Zeilerner dabei, sondern auch Anwohner der Nachbarorte und jene, die sich mit dem Ort verbunden fühlen“, erklärt Lohner – und fügt an: „Es dürfen gerne noch mehr werden.“

Die Geschichte der Gemeinschaft begann vor elf Jahren, als sich 13 Zeilerner zusammenfanden, die etwas im Ort gemeinsam auf die Beine stellen wollten. Recht schnell wurde ein eingetragener Verein gegründet, um die ganze Sache auf rechtlich sichere Füße zu stellen. Pläne für gemeinschaftliche Aktionen gab es genug, auch wenn nicht jeder umgesetzt werden konnte. „Im ersten Jahr wollten wir eigentlich einen Maibaum aufstellen“, erzählt Regina Lohner schmunzelnd, „wir haben aber schnell gemerkt, dass wir dafür zu wenig Leute waren und das dann doch zu aufwendig geworden wäre“.

Dafür wurde ein kleines Dorffest bei den Deischls organisiert, von denen Vater Peter und Sohn Lorenz ebenfalls zur Gründungsmannschaft gehören. Mittlerweile hat sich das Fest, immer am ersten Sonntag im Juli, zur festen Größe entwickelt. Die Gäste kommen zu Kaffee und Kuchen, Steckerlfisch, selbst gemachten Salaten und vor Ort gebackenen Strauben. Es gibt eine Hüpfburg, Schminken, Basteln und Spiele für die Kinder, damit die Eltern gemütlich beisammensitzen können. „Die Unterstützung ist großartig, so um die 50 Helfer in jedem Alter sind dabei“, erklärt Kassier Sandra Moser. Nur in der Corona-Zeit ist das Fest zweimal ausgefallen, „in einem Jahr haben wir aber Brotzeitpäckchen an die Mitglieder verteilt“, erzählt Moser.

Bislang immer stattgefunden hat das Steckerlfischgrillen am Karfreitag, bei dem im Schnitt 150 Saiblinge aus Herdweg über die Theke gehen, „alle selber gewürzt und aufgesteckt“, wie Moser betont. Übers Jahr verteilt, gibt es immer wieder Aktivitäten, die mittlerweile auch Auswärtige anziehen – wie der Martinsumzug, bei dem auch ein echtes Ross mit Reiter zum Einsatz kommt. An mehreren Stationen wird mit den Kindern gesungen, am Schluss wartet ein Lagerfeuer mit Hotdogs, Punsch und gebackenen Martinsgänsen. Zur festen Einrichtung sei mittlerweile auch ein mitternächtlicher Silvesterumtrunk in der Ortsmitte geworden, zu dem die Zeilerner aus allen Richtungen kommen. Heuer wird es ihn aber nicht geben, dafür im Januar oder Februar wieder ein kleines Winterfest.

„Alle zwei Jahre sind wir beim Faschingsumzug in Pastetten mit einem Wagen dabei“, erklärt Michael Lohner, „da werden dann so witzige Ideen umgesetzt wie das Königreich Zeilern, nach dem Motto ,bei uns ist jeder ein König‘“. Doch die Zeilerner bleiben nicht nur daheim, der Verein unternimmt auch Ausflüge. „Vor kurzem waren wir am Donaudurchbruch in Kelheim“, erzählt Lohner, „da waren 70 von 80 Mitgliedern im Bus dabei“.

Lohners Frau Regina bringt die Vereinsphilosophie auf den Punkt: „Es kommt nicht drauf an, was man macht, sondern dass man zusammenkommt“, sagt sie. Im nächsten Jahr ist als Ausklang des Zehnjährigen ein gemeinsames Jubiläumsessen geplant. „Da gehen wir aber zum Wirt, da lassen wir uns dann auch mal bedienen“.

