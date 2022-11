Keine Organisatoren: „Einstimmung in den Advent“ fällt heuer wieder aus

Von: Henry Dinger

Musikalische Einlagen gehörten zur „Einstimmung in den Advent“ in Pastetten dazu. Unser Bild stammt aus dem Jahr 2016. © Wolfgang Hack

Nicht nur Corona hat die „Einstimmung in den Advent“ rund ums Pastettener Rathaus ausgebremst, auch der Mangel an Organisatoren. Heuer fällt der kleine Weihnachtsmarkt wieder aus

Pastetten – Die „Einstimmung in den Advent“ war eine feste Größe in Pastetten, fast 20 Mal fanden sich Vereine und Verbände zusammen, um einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt am Rathaus zu organisieren. Das Fest hatte auch die Besonderheit, dass Spenden in Höhe von mehreren tausend Euro für besondere Zwecke zusammenkamen.

Doch nicht nur Corona hat den über die Ortsgrenzen hinaus beliebten Markt seit 2019 ausgebremst, sondern auch der Mangel an Organisatoren. Denn bis dato hatten sich stets Ehrenamtliche gefunden, die gemeinsam mit den Vereinen den Markt auf die Beine gestellt haben. Dafür gab es von der Gemeinde Unterstützung. „Da sich diese ehrenamtlichen Organisatoren aufgrund verschiedener Lebensumstände nicht mehr für die Organisation zur Verfügung gestellt haben und niemand an dieser Stelle die Hauptorganisation übernimmt, kann die Veranstaltung nicht stattfinden“, teilt Bürgermeister Peter Deischl im aktuellen Amtsblatt mit.

„Beim Treffen der Vereine wurde die Thematik bereits angesprochen“, erklärt der er weiter und hofft nun darauf, „dass wir mit vereinten Kräften und neuen freiwilligen Organisatoren uns im nächsten Jahr wieder zu einer Einstimmung in den Advent treffen können“.

Mit der „Einstimmung“ fällt eine weitere feste Größe im Pastettener Veranstaltungskalender dem Nachwuchsproblem zum Opfer. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Traudl Gantner und Waltraud Wenhart, die 36 Jahre lang den Bastelkreis für den Adventsbasar im Pfarrhaus geleitet hatten, in den Ruhestand verabschiedet.

hd