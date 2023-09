Mit spitzem Pinsel und viel Fantasie

Von: Henry Dinger

Teilen

Stolz auf ihre kleinen Kunstwerke sind (v. l.) Marie, Yahya, Hannah, Johanna, Philipp und Sofie. Was man beim Bemalen der Figuren beachten muss, konnten die erfahrenen Miniaturmaler Oliver Keweloh (hinten, l.) und Reinhard Bluhm (r.) erklären. Organisiert hatte den Nachmittag Nicole Keweloh (M.). © Henry Dinger

Im Pastettener Ferienprogramm lernen Kinder, wie sie Fantasy-Figuren selbst bemalen können.

Pastetten – Da waren viel Fantasie und Fingerspitzengefühl gefragt: Pastettener Ferienkinder haben unter Anleitung von Oliver Keweloh und Reinhard Bluhm gelernt, wie sie mit Farben und Pinseln richtig umgehen. Die kreative Aufgabe war an diesem Nachmittag, Fantasy-Figuren verschiedener Spielreihen zu bemalen. „Heute geht’s um die Technik, die lässt sich natürlich auch auf andere Modelle anwenden“, erklärte Nicole Keweloh. Sie hatte diesen Ferienprogrammpunkt auf die Beine gestellt und dafür gleich ihren Mann und seinen Spezl eingespannt.

Die beiden sind nämlich große Fans von Fantasy-Spielen und damit auch erfahrene Hobby-Miniaturmaler. Und so konnten sie genau erklären, welche speziellen Pinsel man braucht und wie man mit den Acrylfarben umgeht, von denen Reinhard Bluhm eine große Auswahl dabei hatte.

Schon im Vorfeld hatten die Organisatoren Kronkorken von Flaschen gesammelt und daraus für jeden eine kleine Farbpalette gebastelt. Darauf kamen wenige Tropfen der Farbe, die dann mit spitzem Pinsel und ruhiger Hand auf die kleinen Details der Miniaturen getupft wurde. Die Figuren hatte Bluhms Bekannter Martin Leszczynski, Inhaber des Fachgeschäfts „Roll-the-dice“ in Maisach, gespendet. „Er fand die Idee, das im Ferienprogramm anzubieten, toll. Deswegen konnten wir uns auch leisten, dass jeder seine Figuren mit nach Hause nimmt“, erklärte Nicole Keweloh.

Neben dem Bemalen lernten die sechs Kinder auch einiges über die Airbrush-Technik und übers Grundieren. Das hatten die Erwachsenen allerdings für diesen Tag schon vorbereitet, weil die Grundfarbe einige Zeit zum Trocknen braucht. Einer der wesentlichen Punkte beim Bemalen ist ohnehin die Geduld. „Man muss sich viel Zeit lassen und in Ruhe arbeiten“, erklärte Oliver Keweloh. Das erfordert auch entspannte Muskeln, und so gab’s von den Profis Tipps, wie man die Hand richtig hält, um nicht zu zittern. Am Ende waren die Kinder dann richtig stolz, ihre kleinen Kunstwerke zu präsentieren.