Polizei sucht Unfallfahrer mit Hunden und Heli - der meldet sich erst am nächsten Tag

Von: Veronika Macht

Das Unfallauto entdeckten Zeugen im Wald. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. © Feuerwehr Pastetten

Mit Rettungshunden und Hubschrauber wurde am Dienstagabend bei Pastetten nach dem Fahrer eines Unfallautos gesucht – erfolglos. Der Mann meldete sich erst am nächsten Tag bei der Polizei.

Pastetten – Die Inspektion Erding berichtet, dass der 66-jährige Steinhöringer gegen 19.30 Uhr einem Reh ausgewichen ist, wodurch sein Jeep Cherokee nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Bäumen kollidierte, die teils entwurzelt wurden.



Zeugen entdeckten das Auto in dem Waldstück an der Ortsverbindungsstraße zwischen Aich (Gemeinde Forstinning) und Pastetten, der Fahrer war nicht auffindbar. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er durch den Unfall verletzt wurde und hilflos umherirrt, wurde mit Hilfe von Suchhunden und einem Polizeihubschrauber die Umgebung abgesucht – ohne Erfolg. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, der Unfallfahrer meldete sich erst am nächsten Tag bei der Polizei. Er hatte leichte Verletzungen im Brustbereich erlitten. Es entstand Gesamtschaden von rund 50 000 Euro.

Die Feuerwehr Pastetten war mit 15 Helfern im Einsatz. Sie unterstützten die Polizei durch Ausleuchten der Einsatzstelle zur Unfallaufnahme, übernahmen die Absicherung und den Brandschutz. Die Wehr berichtet zudem auf ihrer Facebook-Seite, dass zu dem Zeitpunkt im Gerätehaus eine Besprechung über die eigene Rettungshundestaffel stattfand. Mit dabei waren auch der Fachberater Rettungshunde des Landkreises München und die Rettungshundeführerin der Rettungshunde-Facheinheit der Feuerwehr Aschheim. Nach Absprache mit der Polizei sei entschieden worden, dass sie die Suche nach dem vermissten Fahrer unterstützen sollen.

Der Unfall passierte an exakt der gleichen Stelle, wo Mitte Februar ein Markt Schwabener (55) mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle verstorben ist.

