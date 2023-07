Planungen zum Pastettener Gerätehaus: „Am Bürger und der Feuerwehr vorbei“

Von: Henry Dinger

Gerätehaus in Pastetten: Der Gemeinderat verschiebt einen Tagesordnungspunkt zum Grundstück. Nun gibt es eine Sondersitzung (Symbolbild). © Symbolfoto/DPA

Gerätehaus in Pastetten: Der Gemeinderat verschiebt einen Tagesordnungspunkt zum Grundstück. Nun gibt es eine Sondersitzung.

Pastetten – Nach wie vor heizt das geplante Feuerwehrhaus die Stimmung in Pastetten an. Misstöne gab es dazu in der Gemeinderatssitzung. „Flächennutzungsplan – 1. Änderung – Billigungsbeschluss“ stand als erster Punkt auf der Tagesordnung, die den Gemeinderäten vor der Sitzung zugänglich gemacht und auch an die Presse versandt wurde. Kurze Zeit später wurde bei diesem Punkt noch der Vermerk „(Feuerwehr)“ hinzugefügt. Das wurde zum Problem, denn diese Ergänzung blieb den meisten Räten und auch Bürgern verborgen.

Dass ein Feuerwehrthema behandelt werden soll, wurde im Vorfeld allerdings ebenso gemunkelt wie der Umstand, dass in einem nichtöffentlichen Teil vor der eigentlichen Sitzung die Weichen für eben jenen Tagesordnungspunkt 1 gestellt werden könnten.

Ein gutes Dutzend Zuhörer, darunter die Feuerwehrkommandanten Peter Lex (Pastetten) und Thomas Huber (Reithofen-Harthofen), waren gekommen. Die öffentliche Sitzung begann mit 20-minütiger Verspätung, und bereits die Bürgersprechstunde ließ erahnen, dass es Probleme in der Kommunikation zwischen der Ortsspitze und den Bürgern gibt.

Eine Bürgerin und regelmäßige Besucherin der Ratssitzungen nannte mehrere Punkte, in der Hauptsache prangerte sie mangelnde Transparenz an. Sie wisse, dass die Gemeinderäte ehrenamtlich arbeiten und Entscheidungen fällen. Es sei aber auch ein Ehrenamt, am Sonntagabend rauszufahren, um Leute aus ihren Autos zu schneiden: „Das ist ein anderes Ehrenamt, das auf die Psyche geht.“ Die Gemeinderäte sollten überlegen, ob die Beschlüsse auch für alle passen und ob die Bürger genügend darüber wissen.

Kommandant Lex machte seinem Ärger lautstark Luft. „Das Schlimme ist, dass ihr Entscheidungen ohne uns trefft.“ Auch er forderte mehr Transparenz, wie vom alten Gemeinderat ebenfalls bereits mehr Transparenz gefordert wurde. „Das, was ihr in den letzten Wochen und Monaten gemacht habt, ist am Bürger vorbei, an der Feuerwehr vorbei. Ihr habt Transparenz gefordert, und Ihr haltet Euch nicht dran!“

Lex bezog sich damit auf ein Thema, das bereits in der Jahreshauptversammlung der Pastettener Wehr diesen Juni angesprochen worden war. Die Feuerwehr geht davon aus, dass in Harthofen ein gemeinsames Gerätehaus gebaut werden soll, dafür gebe es mehrere Anzeichen gebe. Laut Lex wurde die Wehr bis heute nicht in die Planungen einbezogen.

Bürgermeister Peter Deischl (FWE) merkte an, dass vor der Sitzung Grundstücksangelegenheiten besprochen worden seien, „und die werden immer nichtöffentlich behandelt“.

Alois Zollner (CSU) teilte mit, dass er nicht mit der Tagesordnung einverstanden sei. „Mit der Ladung vom Donnerstag haben wir keinerlei Unterlagen zum ersten Tagesordnungspunkt im Ratsinformationssystem gehabt.“ Der Zusatz „Feuerwehr“ habe da noch gefehlt. Erst am Montag, so Zollner, seien die Unterlagen nachträglich eingepflegt worden. Auch in der öffentlichen Ladung war die Feuerwehr nicht erwähnt. Daher beantragte er, den Punkt zu verschieben, „damit die Bürger die Möglichkeit haben, diese Sitzung zu besuchen“. Dies wurde nach kurzer Diskussion bei zwei Gegenstimmen beschlossen. Die Hälfte der Besucher, darunter auch die Kommandanten, verließ daraufhin wortlos den Saal.

„Bei einem Feuerwehrthema die Feuerwehr nicht mit ins Boot zu nehmen, ist ein Unding“, sagte Lex auf unsere Nachfrage unserer Zeitung. Wie bereits im Juni, wies er darauf hin, dass beide Feuerwehren durchaus einen Bürgerentscheid initiieren könnten, falls die Gemeinde ein gemeinsames Haus an einer Stelle beschließen sollte, die ihrer Sicht aus verschiedenen Gründen ungeeignet ist.

Bürgermeister Deischl erklärt auf unsere Nachfrage, warum die Sache mit der Einladung schief ging: „Die Unterlagen und Pläne wurden am Donnerstag eingestellt, dann wurde noch eine kleine Änderung eingearbeitet. Beim Hochstellen wurde vergessen, ein Häkchen für die Freigabe zu setzen.“

Der verschobene Tagesordnungspunkt soll nun in einer Sondersitzung behandelt werden, zu der auch eine Vertreterin des Planungsverbands eingeladen wird. Sie findet am Donnerstag, 27. Juli, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.