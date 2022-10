Feuerwehrhaus Pastetten: Plan gerät ins Internet

Von: Henry Dinger

Auf ihrer Internetseite hatte die Feuerwehr Reithofen zwischenzeitlich die Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Pastetten veröffentlicht. © Screenshot Künkler

Das Thema Feuerwehrhaus erhitzt erneut die Gemüter im südlichen Landkreis. Die Reithofener Wehr hatte zwischenzeitlich einen Projektbericht veröffentlicht, den Bürgermeister Deischl kurz darauf wieder entfernen ließ.

Pastetten/Reithofen – Erneut erhitzt das Thema Feuerwehr die Gemüter. Ein zwischenzeitlich auf der Internetseite der Wehr Reithofen-Harthofen veröffentlichter Projektbericht wurde auf Geheiß des Bürgermeisters wieder entfernt. Die Aktiven wollten für Transparenz sorgen und werfen dem Gemeinderat demotivierendes Verhalten vor. Bürgermeister Deischl indes bedauert unklare Kommunikation. Die Rekonstruktion eines Missverständnisses.

Zunächst kam es in der vergangenen Woche zu Unmut, weil der Gemeinderat zwei Anträge der Feuerwehren Pastetten und Reithofen-Harthofen gleich wieder vertagte. Es ging um die Anschaffung eines Mannschaftstransporters für Pastetten und den Wunsch der Reithofener, auf eigene Kosten einen Pkw zu kaufen und für die First Responder umzubauen (wir berichteten).



Dass beide Anträge mit der Begründung vertagt wurden, zunächst die Planung fürs Gerätehaus abzuwarten, stieß nicht nur den Aktiven sauer auf. Mehrere Bürger wendeten sich voller Unmut an unsere Zeitung. So auch Thomas Huber jun., Leiter der 30 Mitglieder starken First-Responder-Mannschaft Reithofen-Harthofen.



Er schreibt, dass zum First-Responder-Auto das Argument gefallen sei, es brauche einen Stellplatz im Feuerwehrhaus, „mit dessen Planung man doch schon auf der Zielgerade sei“. Huber dazu: „Nicht nur, dass dieses Argument völliger Quatsch ist, denn das Auto würde die meiste Zeit sowieso beim Diensthabenden zu Hause stehen. Auch das mit der Zielgeraden stellen wir in Frage!“



Laut Gutachten befände sich der beste Standort zwischen Harthofen und Reithofen auf einem kommunalen Grund. „Wenn man wollte, könnte man also quasi sofort mit dem Bau beginnen. (...) Man könnte fast den Eindruck gewinnen, der Gemeinderat möchte gar nicht vorankommen“, schimpft Huber und schreibt von demotivierendem Verhalten den Einsatzkräften gegenüber.



Der Mannschaftsleiter verweist auf die Homepage der Wehr, dort stehe der Projektbericht zum Bedarfsplan inklusive Standortgutachten für ein gemeinsames Feuerwehrhaus zum Download. Wer auf die Internetseite www.feuerwehr-reithofen-harthofen.de klickt, wird darüber informiert, dass die Wehr den Projektbericht in Form der Präsentation der Firma IBG aus der Gemeinderatssitzung vom 7. Juli auf ihrer Homepage der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle. Denn: „Wir unterstützen natürlich die jahrelang im Gemeinderat geforderte Transparenz“, so die Wehr.



Jedoch: Die dazugehörigen Links sind „nicht mehr verfügbar“. Dafür gibt ein Update vom 26. September den Hinweis, dass „gemäß Dienstanweisung durch unseren 1. Bürgermeister“ der Projektbericht wieder entfernt wurde. Für Fragen wird auf die Gemeindeverwaltung verwiesen.



Auf unsere Nachfrage erklärt Thomas Huber jun., dass Bürgermeister Deischl einer Veröffentlichung zugestimmt habe. Die Feuerwehr habe den Bericht am 24. September ins Internet gestellt, zwei Tage später sei von Deischl die Anweisung gekommen, ihn wieder herunterzunehmen.



Thomas Huber sen., langjähriger Kommandant, versucht eine Erklärung: Bei einem Gespräch zwischen Deischl und Führungskräften der Feuerwehr habe der Bürgermeister „gemeint, er werde den Bericht nicht auf die Webseite der Gemeinde stellen“. Gleichzeitig habe Deischl zu verstehen gegeben, ihm sei es egal, was die Feuerwehr damit macht.



Auf Nachfrage unserer Zeitung ist Bürgermeister Deischl die ganze Angelegenheit spürbar unangenehm. „Es gab ein Missverständnis“, sagt er am Telefon, und gibt zu: „Ich habe einen Fehler gemacht.“ Er habe der Feuerwehr den Bedarfsplan zur Verfügung gestellt. „Dabei habe ich nicht an eine Veröffentlichung gedacht, aber sie auch nicht explizit abgelehnt. Wir haben uns da zu wenig abgestimmt“.



Dass er den Plan nicht auf die Gemeindeseite stellen wollte, liege daran, dass der Entwurf noch nicht mit dem Gemeinderat abgestimmt sei und damit auch nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen sei. Es gäbe noch offene Grundstücksfragen zu klären. Das Papier sei in der Tat dem Gemeinderat vorgestellt worden, allerdings in einer nichtöffentlichen Sitzung.



In der Standortanalyse der Firma IBG, die mittlerweile auch unserer Redaktion vorliegt, werden ein Grundstück an der Schulstraße in Pastetten und ein Grundstück zwischen Harthofen und Reithofen verglichen. Letzteres wird als die bessere Lösung angesehen.

