Für jedes Baby ein Bäumchen auf der Streuobstwiese

Begrüßungsbäumchen könnten hier bald gepflanzt werden: Brigitte Gambs-Zerling und Georg Stockl vom Verein für Gartenbau und Dorfverschönerung schauen sich mit WRH-Gemeinderätin Susanne Gerster (l.) und Bürgermeister Peter Deischl das Grundstück an, auf dem die Streuobstwiese entstehen soll.

Willkommenspflanzen in Pastetten - Eltern dürfen sich Sorten wünsch

Von Henry Dinger schließen

Jedes neue Baby in der Verwaltungsgemeinschaft wird mit einem Bäumchen begrüßt: Das hatte der Gemeinderat Pastetten nach einem Antrag der WRH-Fraktion im Januar beschlossen. Es sei „eine Wertschätzung den Eltern gegenüber und auch gut für die Natur“, begründete WRH-Rätin Susanne Gerster ihren Vorschlag. Die Bäume werden auf einer Streuobstwiese gepflanzt.

Pastetten – Um das Ortssäckel nicht zu schmälern, kümmert sich die Verwaltung nur um die Organisation, die Bäumchen werden vom Gartenbauverein Buch-Reithofen gespendet. Der Verein züchtet Obstbäume regionaler Sorten in verschiedenen Formen. Da nicht alle Eltern einen eigenen Garten haben oder einen kleinen Baum für den Balkon wollen, hatte sich die Gemeinde auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück gemacht. Das wurde nun gefunden: Im Süden Pastettens im Bereich der Bergstraße kann auf einem gemeindeeigenen Feld ein zirka 140 Quadratmeter großer Streifen für eine Streuobstwiese zur Verfügung gestellt werden.

Bei einem Vor-Ort-Termin mit Bürgermeister Peter Deischl und Gemeinderätin Susanne Gerster waren auch Georg Stockl und Brigitte Gambs-Zerling aus der Führungsspitze des Gartenbauvereins, die das Grundstück begutachtete. Mit dem Ortschef wurden gleich erste praktische Dinge bei der Anlage des Streifens geklärt. Die ersten Bäumchen könnten zur Pflanzzeit im Herbst in den Boden kommen.

Die Eltern können Sorten-Wünsche äußern, aber das Augenmerk sollte schon auf Obst liegen. „Es ist ja auch für ein Kind schön, wenn es später mal Früchte vom eigenen Baum essen kann“, meint Stockl. Doch auch für andere Lebewesen wie Bienen und Vögel soll die Wiese Nahrung und Lebensraum bieten.

Bis jetzt haben sich sechs Eltern beim Gartenbauverein ein Babybäumchen bestellt, ob bereits davon eines oder mehrere auf die Gemeindefläche kommen, wird sich noch zeigen. Etwa 25 bis 30 Kinder werden jährlich in der Gemeinde Pastetten geboren, ob die Eltern in jedem Fall ein Gehölz wollen und dann auch nicht in den eigenen Garten pflanzen, bleibt abzuwarten. Auf der Gemeindewiese besteht auch die Möglichkeit, dass sich dort jeder selbst ein Schild mit dem Namen des Kindes vors Bäumchen setzen kann.