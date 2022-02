Eltern beklagen: Ratssitzungen in der Turnhalle blockieren Kindersport

Mit dieser Tischvorlage an alle Gemeinderäte machten Eltern ihrem Ärger Luft, dass das Kinderturnen am Dienstag wegen der Sitzungen in der Sporthalle oft ausfällt. © Vroni Vogel

Seit Beginn der Corona-Pandemie tagt der Pastettener Gemeinderat in der Schulturnhalle. Das Kinderturnen dienstags kann deswegen oft nicht stattfinden. Ihrem Ärger darüber machten Pastettener Eltern nun Luft.

Pastetten – Sie hatten für die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend eine appellative Aktion samt Tischvorlagen für alle Ratsmitglieder vorbereitet. Die Reaktionen der Gemeinderäte waren kontrovers, als Alice Lorenz (Grüne) am Sitzungsende das Thema mit Bitte um eine Stellungnahme ansprach.

Während Bürgermeister Peter Deischl (FWE) „volles Verständnis“ zeigte, bezeichnete Gemeinderätin Susanne Gerster (WRH) die Vorgehensweise der Eltern als „unverschämt“. Schließlich engagiere man sich ehrenamtlich und schaffe auch viel für die Kinder, meinte sie mit Blick auf die geplante Schulhauserweiterung (Bericht folgt).

Es zeichnete sich aber ein Kompromiss ab, den Alois Huber (WRH) anstieß: Solange der Sitzungssaal wegen Corona nicht benutzbar sei, könnten die Ratsmitglieder erst eine Viertelstunde vor Sitzungsbeginn die Stühle und Tische in der Turnhalle selbst aufstellen. Bisher hat das laut Deischl bereits nachmittags ab 15 Uhr der Bauhof erledigt.

Zum Inhalt der Eltern-Aktion: Jedes Ratsmitglied erhielt eine Zeichnung, die einen Baum mit den Fingerabdrücken und Vornamen der betroffenen Kinder zeigt und mit folgendem Schriftzug versehen ist: „Wir sind auch dankbar für Eure (aktuell fehlende) Wertschätzung – Eure Dienstagsturnkinder!“.

Der Satz bezieht sich auf den kürzlich gefassten Beschluss des Gremiums, jedes neugeborene Kind in der Gemeinde als Zeichen der Wertschätzung mit einer Baumpflanzung zu begrüßen. „Den Kindern, die jetzt da sind und das Turnen besuchen, wird in unseren Augen keine Wertschätzung entgegengebracht, und die sind unsere Zukunft, die Zukunft von Pastetten“, argumentierten Anja Wagner und Regine Förschner stellvertretend für alle Eltern in einer schriftlichen Pressemitteilung.

Es seien mehrere Anrufe verschiedener Eltern bei Bürgermeister Deischl „abgetan“ und keiner der angebotenen Lösungsvorschläge umgesetzt worden, so der Vorwurf. „Wir Eltern waren verzweifelt, und das führte uns dazu, diese Aktion zu starten.“ Mehr als 60 Kinder seien von der „Rigidität des Gemeinderats“ betroffen und müssten „alternativlos“ auf ihren Sport verzichten. „Wenn wir eines aus den letzten Jahren lernen sollten, dann, dass wir deutlich mehr Priorität auf die schützenswerten Kleinsten legen sollten“, so die beiden Verfasserinnen.

„Alle drei bis vier Wochen fällt das Kinderturnen aus“, berichtet Bea Hönig-Jandl im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie engagiert sich seit 18 Jahren ehrenamtlich als Übungsleiterin bei der TGS Pastetten und betreut die verschiedenen Kinderturnangebote sowie den Sport-Parcours mit Hindernislauf für Kinder und Jugendliche. Gerade am Dienstag würden genau diese Angebote stattfinden und die Schulturnhalle deshalb immer von 16 bis 20 Uhr benötigt.

Hönig-Jandl kann nicht verstehen, weshalb es nicht möglich sein sollte, entweder die Gemeinderatssitzungen auf einen anderen Tag zu verlegen, online abzuhalten oder unter Einhaltung der Coronavorschriften wieder im Sitzungssaal des Rathauses zu tagen. Auch die neue Mensa der Offenen Ganztagsschule wäre als Sitzungsraum denkbar, meint sie und sagt: „Ich würde mir einen guten Kompromiss wünschen, der auch die Kinder berücksichtigt.“

Zu diesen Vorschlägen verweist Deischl auf Nachfrage unserer Zeitung auf die Gemeindeordnung. Darin ist festgelegt: „Die Sitzungen sind in der Regel am zweiten Dienstag im Monat abzuhalten.“ Eine Online-Übertragung wiederum sei rechtlich und technisch schwierig umzusetzen, sagt der Bürgermeister.

Für den Sitzungssaal im Rathaus hätten bisher die Abstandsregelungen gegolten, der Gemeindechef hofft hier aber bald auf eine Änderung. Und die Mensa sei wegen der dichten Bestuhlung und Mittagsnutzung ebenfalls keine Alternative.

Dass die Ratsmitglieder jetzt selbst ihren abendlichen Arbeitsplatz für die Sitzung herrichten, zeichnet sich als schnelle Lösung ab, bis man zurück ins Rathaus kann.

