Pastetten hat viel zu stemmen: Feuerwehr- und Schulhaus dicke Brocken im Haushalt

Von: Henry Dinger

Für Feuerwehr- und Schulhaus plant die Gemeinde Pastetten mehr als elf Millionen Euro. (Symbolbild) © PantherMedia / dotcom

In den kommenden Jahren hat die Gemeinde Pastetten finanziell dicke Brocken zu stemmen. Vor allem der Neubau des Feuerwehrhauses sowie die Schulhauserweiterung schlagen zu Buche.

Pastetten – 6,2 Millionen Euro plant die Gemeinde Pastetten für den Neubau des Feuerwehrhauses ein, über 5,1 Millionen für die Schulhauserweiterung. Letztere wird allerdings mit 2,5 Millionen Euro gefördert.

Richtig ins Geld gehen auch vorgesehene Straßensanierungen für 1,1 Millionen und der Breitbandausbau. Der ist mit einer Million Euro eingeplant, 920 000 Euro kommen hier aus Fördertöpfen zurück. Dafür sollen Grundstücksgeschäfte Geld in die Kasse spülen. Angesetzt sind Käufe für 3,9 Millionen Euro und Verkäufe für 7,4 Millionen Euro.

Sollten alle Maßnahmen wie geplant eintreffen, müsste die Gemeinde nicht nur etwa 6,35 Millionen Euro vom Sparkonto abheben, sondern auch 4,5 Millionen an Krediten aufnehmen. Darüber informierte Kämmerin Doreen Graf in der Gemeinderatssitzung. Dass der Finanzplan ebenso wie der Haushaltsentwurf offenbar mit einem guten Ergebnis in der nichtöffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 4. Mai debattiert wurde, zeigte sich auch in der Abstimmung über Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023. Das Gremium votierte geschlossen und ohne Diskussion für beides.

Im Verwaltungshaushalt 2023 sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 5,78 Millionen Euro geplant, im Vermögenshaushalt rund je 7,07 Millionen. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B bleiben bei 380 v. H., für die Gewerbesteuer ebenfalls bei 330 v.H.. Auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts rechnet die Gemeinde mit 2,5 Millionen Euro an Einkommenssteuer, etwa 100 000 mehr als im Ergebnis von 2022. Bei der Gewerbesteuer planen die Pastettener 600 000 Euro ein, 40 000 Euro weniger, als 2022 erzielt wurden.

Wie Graf erklärte, unterliege die Gewerbesteuer starken Schwankungen. Grund dafür seien auch Vorauszahlungen der Unternehmer aufgrund Festlegungen der Messbeträge des Finanzamtes aus den Vorjahren. Endgültig stehen die Beträge erst mit zweijähriger Verzögerung fest, daher kommt es im laufenden Jahr zu Nachzahlungen, aber auch zu Rückzahlungen. Nach einem gravierenden Einbruch der Steuereinnahmen im Jahr 2018 auf 118 000 Euro geht die Kurve aber wieder nach oben.

Bei den Ausgaben steht die Kreisumlage mit 1,8 Millionen an erster Stelle, das sind 273 000 Euro und damit 17,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die zweite Stelle nehmen die Kosten für Kindergarten und Jugend ein, auch sie sind mit 223 000 Euro höher angesetzt als 2022. Beim Vermögenshaushalt bilden 3,9 Millionen für den Erwerb von Grundstücken den höchsten Wert.

Gedeckt werden sollen die Ausgaben des Vermögenshaushalts in erster Linie mit 2,5 Millionen aus den Rücklagen, 2,4 Millionen aus Grundstücksverkäufen und 1,5 Millionen aus Krediten. Damit ist es mit der Schuldenfreiheit zu Beginn des Jahres vorbei. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 hat die Gemeinde dann noch eine Million Euro an Rücklagen, zum Jahresbeginn waren es noch 3,5 Millionen Euro.