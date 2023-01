Pastetten ist für den Notfall gerüstet

Von: Henry Dinger

Zentraler Knotenpunkt: Wie SEW-Geschäftsführer Stefan Munding hier zeigt, läuft in diesen Stromkreisleisten das Arealnetz von Pastetten zusammen. Bürgermeister Peter Deischl (l.) und Bauamtsleiter Felix Holzner (r.) wissen, dass im Notfall die Stromversorgung der kommunalen Gebäude gesichert ist. © Henry Dinger

Eine im Landkreis wohl eher seltene Konstellation hat Pastetten zu bieten, die sich im Notfall als ideal erweisen könnte:

Pastetten - Alle Liegenschaften der Gemeinde stehen so zentral, dass sich ihre Stromversorgung in einem so genannten Arealnetz bündeln lässt. „Bei den von uns versorgten Gemeinden ist mir keine bekannt, in der die Gebäude so günstig beieinanderliegen“, sagt Stefan Munding, Geschäftsführer des Stromversorgers SEW.



In der Ortsmitte finden sich das Rathaus, die Schule mit der Offenen Ganztagsschule in der alten Turnhalle, die Hackschnitzelheizung, das Feuerwehrhaus und der Bauhof als zentraler Komplex. Ihre Stromleitungen sind an einem zentralen Punkt gebündelt. Das ermöglicht es, dass die Energie der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Rathaus, Schule und Feuerwehrhaus direkt eingespeist werden.



Die liefert so viel Energie, dass die Gemeinde-Immobilien in den Sommermonaten mit dem eigenen PV-Strom autark versorgt werden können. „Für den Ort ist das ein Erfolgsmodell“, sagt Bürgermeister Peter Deischl.



Dass der zentrale Knotenpunkt allerdings auch weitere Vorteile bringen kann, weiß der Ortschef erst jetzt richtig zu schätzen. „Mit einem einzigen Notstromerzeuger können wir bei einem Stromausfall alle wichtigen Gebäude versorgen“, meint Deischl. Das betrifft nicht nur die wichtige Daten-Infrastruktur im Rathaus, sondern vor allem auch die OGTS und die neue Halle.



Im Katastrophenfall können hier Menschen untergebracht und versorgt werden. Dafür braucht man auch Strom, zum Beispiel für die Steuerung und die Pumpen der Hackschnitzelheizung. Es gibt hier auch die Küche der OGTS, mit der im Notfall für die Bevölkerung warmes Essen gekocht werden könnte.



Das Diesel-Aggregat mit einer Leistung von 80 kW ist schon bestellt und soll Anfang Februar geliefert werden. Bei einem Stromausfall kann es vom Bauhof per Schalter per Hand in Betrieb genommen werden.



Für den Bürgermeister war wichtig, „dass beim Stromerzeuger ein Motor mit guten Abgaswerten wie bei einem modernen PKW zum Einsatz kommt“. Einen Zapfwellengenerator wollte die Gemeinde übrigens nicht, damit der kommunale Traktor im Notfall nicht für den Zweck der Stromerzeugung gebunden ist. hd