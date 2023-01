Kinderkino ist zurück im Pfarrheim Pastetten

Von: Henry Dinger

Nach dem Kinderkino wird gebastelt: Die jungen Zuschauer waren im Pfarrheim Pastetten mit Begeisterung bei der Sache. Vom Kinderkino-Team sind Nicole Keweloh, Anja Weger, Liselotte Pfügel und Gudrun Schmidt (v. l.) mit auf dem Bild. © henry dinger

Nach zehn Jahren ist das Kinderkino des Landkreises Erding in Pastetten wieder am alten Ort. Die Premiere im Pfarrheim war ein voller Erfolg. Weitere Termine sind geplant.

Pastetten – Das Kinderkino des Landkreises Erding ist im November vergangenen Jahres wieder gestartet. In Pastetten wurde die erste Vorstellung zum vollen Erfolg. Nach fast zehn Jahren ist das Kinderkino wieder ins Pfarrheim zurückgekehrt.

„Wir haben darauf hingefiebert, wieder spielen zu dürfen. Und auch die Kinder haben sich so sehr darauf gefreut, dass wir fast überrannt worden sind“, erklärt Gudrun Schmidt vom Organisationsteam. 40 „sehr disziplinierte“ Kinobesucher seien einerseits eine Herausforderung gewesen, andererseits viel Freude für das Team. Dieses wurde für die laufende Saison frisch aufgestellt. Neben Gudrun und Günther Schmidt als alte Hasen sind heuer wieder Nicole Keweloh als Bastelfee sowie Anja Weger und Lieselotte Pflügel mit dabei.

Neu ist der Veranstaltungsort, denn mit der Einführung der Offenen Ganztagsschule (OGTS) musste die Schule ihr Raumkonzept ändern. „Der Musikraum stand uns fürs Kino nicht mehr zur Verfügung“, erzählt Schmidt. Zum Glück ergab sich die Möglichkeit, wieder ins Pfarrheim einzuziehen, wo die Vorführungen schon von 1992 bis 2013 stattgefunden hatten. „Hier sind wir ohne Kosten untergekommen, dafür sind wir sehr dankbar“, erklärt Schmidt. Die Räume würden sich hervorragend eignen, denn nach dem Film könnten die Kinder gleich in den Nebenraum zum Basteln wechseln.

Das ist auch diesmal wieder der beliebte Höhepunkt nach der Vorführung. Beim Fototermin mit unserer Zeitung waren knapp 30 Kinder und Erwachsene zu Besuch im Kinderkino. In der Pause gab es Plätzchen und Mandarinen. Danach machten sich die jungen Zuschauer begeistert daran, Kleinigkeiten für zuhause zu basteln. Anschließend gab es noch einige gemeinsame Spiele, die alle Gäste im Pfarrheim sehr genossen.

Dass dabei auch die Schützlinge aus der Nachmittagsbetreuung dabei waren, machte die Unterstützung der OGTS-Leitung möglich. Sie stellte die Kinder in Absprache mit den Eltern fürs Kino frei.

Für die kommende Spielzeit können sich die jungen Zuschauer noch auf „Wickie und die starken Männer“, „Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig“ und „Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“ freuen.

Die Filme wurden von der Abteilung Kommunale Jugendarbeit am Landratsamt Erding gemeinsam mit einigen Kinderkino-Teams der acht teilnehmenden Gemeinden des Landkreises ausgewählt. „Für jeden dieser Filme hat sich das Team eine kleine Überraschung einfallen lassen, die jetzt aber noch nicht verraten wird“, sagt Gudrun Schmidt.

Auch wenn die aktuelle Kinderkino-Saison sehr gut und mit engagierten Mitstreitern angelaufen sei, so macht sich Schmidt Gedanken um die Zukunft. „Wir würden uns schon, vor allem aus der jüngeren Generation, weitere Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit wünschen, um das Kinderkino in Pastetten aufrecht erhalten zu können“, sagt sie.

Nächste Aufführung

Die nächste Aufführung im Pastettener Kinderkino ist der Film „Wickie und die starken Männer“ für Kinder ab sechs Jahren am Montag, 23. Januar, ab 15 Uhr im Pfarrheim. Die Spielstätten im Landkreis sind in Inning am Holz (Bürgerhaus), Taufkirchen (Grundschule/2. OG Mehrzweckraum), Dorfen (Kinder- und Jugendhaus – Speisesaal), Walpertskirchen (Schule), Pastetten (Pfarrheim), Forstern (Grundschule), Finsing (Schule) und Isen (Schule/Musiksaal).

