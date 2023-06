Pastetten: Noch ein Bürgerentscheid zum Gerätehaus?

Von Veronika Macht schließen

Die Feuerwehr Pastetten ist alles andere als zufrieden mit dem „intransparenten“ Vorgehen der Gemeinde und schließt in ihrer Jahreshauptversammlung nicht aus, einen weiteren Bürgerentscheid anzustoßen.

Pastetten – Wie geht’s weiter mit einer Heimat für die beiden Ortsfeuerwehren von Pastetten? Wird es ein oder zwei Feuerwehrhäuser geben – und wenn ja, wo? Diese Fragen beschäftigten die Pastettener Wehr in ihrer Jahreshauptversammlung beim Rauch. Dabei wurde deutlich, dass die Feuerwehr alles andere als zufrieden mit dem „intransparenten Vorgehen“ der Gemeinde ist. Man kann sich sogar vorstellen, gemeinsam mit der Wehr Reithofen-Harthofen erneut einen Bürgerentscheid zu initiieren.

Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärt, fand man es schade, dass weder Bürgermeister Peter Deischl, noch einer seiner Stellvertreter anwesend gewesen sei. „Gerade bezüglich dem Feuerwehrhausthema hätte es da die eine oder andere Frage gegeben – insbesondere, was die im letzten Wahlkampf geforderte Transparenz betrifft“, heißt es in der Mitteilung.

Seit Monaten würden im Hintergrund und nichtöffentlich Aktionen seitens der Gemeinde bezüglich eines oder zweier Feuerwehrhäuser laufen, „allerdings ohne mit den Feuerwehren darüber zu sprechen“, lautet die Kritik. Unter anderem sei eine Bodenprobe auf einem Grundstück in Harthofen genommen worden, das augenscheinlich ein Standort für ein gemeinsames Gerätehaus sein könnte. Aus Sicht der Feuerwehr sei es ein nicht finanzierbarer Plan, ein gemeinsames Haus an einem Standort zu errichten, den beide Wehren nicht unterstützen.

Kommandant Peter Lex habe deshalb nochmals gefordert, stattdessen doch das alte Gerätehaus am Fröbelweg umzubauen sowie auf Vordermann zu bringen und für die Kameraden aus Reithofen-Harthofen im Ortsteil Reithofen am ursprünglich für ein Feuerwehrhaus geplanten Grundstück ein funktionelles, kostengünstiges Gerätehaus zu errichten.

Sollte die Gemeinde „weiterhin an ihrem intransparenten Vorgehen festhalten“ und ein gemeinsames Haus an einem für beide Wehren inakzeptablen Standort weiter planen und realisieren, so können sich die Feuerwehren durchaus vorstellen, gemeinsam das Mittel eines Bürgerentscheids in Betracht zu ziehen.

Kommandant Lex ging in der Versammlung auch auf die Rettungshundestaffel ein, die seit November 2022 alarmierbar sei und auch schon einige Einsätze abgearbeitet habe. Insgesamt vier Vermisstensuchen stehen in der Einsatzstatistik für 2022 – und heuer waren die Retter auf vier Pfoten auch schon zehn Mal gefragt, zuletzt Ende Mai, als in Erding eine ältere Person von einem Nachmittagsspaziergang nicht wieder nach Hause zurückgekehrt war, kurze Zeit später aber wohlbehalten aufgefunden werden konnte.

Insgesamt rückten die Aktiven voriges Jahr zu 55 Einsätzen aus und leisteten dabei 1287 Stunden. Das Gros der Alarmierungen (34) machten Einsätze in Technischer Hilfeleistung (THL) aus – von überschwemmten Straßen über entlaufene Kühe und Bäumen auf der Fahrbahn bis hin zur Wohnungsöffnung. Auch je drei Brände und Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen, etwa als ein Lkw in einen Graben rutschte und Diesel auslief, waren abzuarbeiten. Hinzu kamen noch elf Sicherheitswachen, zum Beispiel bei der Winterjam und beim Theater im Theaterstadl.

Insgesamt zählt die Wehr derzeit 95 Aktive, davon 28 Frauen sowie 24 Nachwuchskräfte zwischen zwölf und 16 Jahren. Für sie war voriges Jahr wieder einiges geboten – als Höhepunkt der große Berufsfeuerwehrtag im Oktober mit spektakulären Einsätzen und Übungen.

Davon haben auch die Aktiven etliche absolviert: Die Statistik der Feuerwehr listet 408 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen mit zusammen 7186 Stunden auf, darunter alleine 74 Lehrgänge auf Landkreisebene.

Neben den Einsätzen der aktiven Wehr wird bei der Feuerwehr Pastetten mit ihren 186 Mitgliedern auch die Geselligkeit groß geschrieben. Startete das Jahr 2022 wegen der Pandemie noch mit „Frühschoppen dahoam“ – Weißwürste, Brezen und Bier an die Haustür – sowie „Kesselfleischessen to go“, konnte man im Laufe des Jahres schon wieder an Gründungsfesten und Fahrzeugweihen teilnehmen. Nicht zu vergessen der Nikolausdienst, der unter anderem 1000 Euro fürs Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ brachte. Für heuer sind am 8. Oktober ein Tag der offenen Tür mit Kesselfleischessen und am 16. Dezember eine Christbaumversteigerung geplant, außerdem ein Jugendfeuerwehrausflug im Herbst.