Stoppelfeld in Flammen - Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Ein Stoppelfeld zwischen Harthofen und Ötz hat sich am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache entzündet. Die Feuerwehren haben Schlimmeres verhindern können.

Pastetten - Leider keine Seltenheit bei den Temperaturen, die in der vergangenen Woche geherrscht haben: Am heißesten Tag der Woche, am Donnerstagnachmittag, entzündete sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Stoppelfeld zwischen Harthofen und Ötz. Die Polizei berichtet, dass beim Eintreffen der Streife das Feld in Vollbrand stand.

Die Feuerwehren Reithofen-Harthofen, Pastetten, Forstern und Buch am Buchrain waren dabei, den Brand zu löschen. Auch die Feuerwehr Forstinning wurde mit einem Tankfahrzeug nachalarmiert, da bei derartigen Einsätzen die Wasserversorgung oftmals schwierig ist. Nach Polizeiangaben waren insgesamt 50 Mann vor Ort.

Pastetten: Bauer schätzt Schaden auf rund 1000 Euro

„Auch die Flüssigkeitsversorgung der eingesetzten Kräfte konnte schnell sichergestellt werden – eine nicht zu unterschätzende Gefahr bei solch schweißtreibenden Einsätzen“, schreibt die Feuerwehr Pastetten auf ihrer Facebookseite.

Eine Luftaufnahme der Fliegerstaffel Erding zeigt das Ausmaß des Brandes:

Laut Pressebericht der Polizei schätzt der Bauer den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro. Aufgrund Trockenheit ist die Waldbrandgefahr aktuell in ganz Oberbayern sehr hohe. Die Regierung von Oberbayern warnt davor, Feuer oder offenes Licht anzuzünden, offene Feuerstätten zu errichten, Bodendecken abzubrennen, Pflanzen oder Pflanzenreste flächenweise abzusengen, brennende oder glimmende Sachen wegwerfen und zu rauchen.

vam