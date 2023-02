Teilsanierung der Flurstraße: Fehlender Fußweg in der Kritik

Von: Henry Dinger

Einige Engstellen gibt’s an der Flurstraße in Pastetten. Sie wird saniert – bisher jedoch ohne Gehweg. © Henry Dinger

Der Gemeinderat Pastetten stimmt der Teilsanierung der Flurstraße zu. Eine Lösung für einen Gehsteig muss erst noch gefunden werden.

Pastetten – Die Flurstraße verbindet in Pastetten die Hauptstraße mit dem Neubaugebiet an der Pfarrer-Melf-Straße und mit einer Kiesgrube am anderen Ende. Nun soll ein etwa 230 Meter langes Teilstück bis zur Kreuzung mit der Lindenstraße saniert werden. Das Ingenieurbüro Schelzke aus Isen hat bereits einen Plan erstellt, den Bürgermeister Peter Deischl (FWE) den Gemeinderäten vorstellte. Dass es dabei keinen Gehweg geben soll, stieß den Gemeinderäten jedoch sauer auf.

Erneuert werden sollen der Asphalt, die Trinkwasserleitung, der Abwasserkanal, die Telekommunikationskabel und die Straßenentwässerung. „Ursprünglich war ein Gehweg angedacht, aber den kriegen wir aus Platzgründen nicht hin“, sagte Deischl. Die Straße ist an manchen Stellen sehr schmal, ein Nadelöhr ist gerade mal 3,67 Meter breit. Angrenzende Grundstücksflächen konnte die Gemeinde nicht kaufen, „also werden wir den Bereich ausbauen, der für uns möglich ist“, so Deischl. Für Fußgänger soll ein Bereich auf der Fahrbahn markiert und die Geschwindigkeit auf 30 km/h gedrosselt werden.

Die Kosten für die Sanierung werden derzeit auf 630 000 Euro geschätzt. Auf Nachfrage von Andreas Winner (FWE) teilte Deischl mit, dass die Rechnung von der Gemeinde bezahlt werde, die Anwohner würden nicht beteiligt. „Wir bauen dann also für gute 600 000 Euro eine neue Straße und haben keinen Gehweg?“, wunderte sich Horst Ippisch (FWE). Es sei schon ein Witz, dass es nicht möglich sei, innerhalb einer Gemeinde einen Gehweg zu realisieren.

Roswitha Bayer-Siegling (FWE) verwies auf das Neubaugebiet, aus dessen Richtung Kinder jeden Tag in die Schule gehen. „Eine Markierung auf der Straße reicht da nicht“, monierte sie. Auf die mangelnde Sicherheit des Nachwuchses verwies auch Hans Kerschbaum (FWE). Er sei sehr unzufrieden mit der Planung, er fahre die Strecke oft und wisse, wie viel Verkehr dort herrsche. „Können wir nicht mal eine Planung bekommen, wo der Fußweg eingezeichnet ist?“ schlug er vor. Man könne dann gezielt auf die Grundstückseigner zugehen und zeigen, wie wenig sie abgeben müssten. „Diese Planung gibt es, wir können sie auch bekannt machen“, erklärte Deischl. Insgesamt gehe es um 67 Quadratmeter, die zugekauft werden müssten.

„Bei dem Lkw-Verkehr habe ich richtig Angst um die Kinder“, warf Susanne Gerster (WRH) ein. „Kann man die Laster nicht auf eine andere Straße ableiten?“ Das verneinte Deischl. „Das ist der direkte Weg, wir können sie nicht über die Lindenstraße leiten.“ Alois Zollner (CSU) gab zu bedenken, dass nicht nur über Kinder geredet werden sollte. „Es gibt auch Senioren, die mit dem Radl fahren.“ Sein Vorschlag sei, den Gehsteig dort einzuplanen, wo er machbar wäre. Dann würde man plastisch sehen, wo die Lücken sind. „Es kann doch nicht sein, dass wir die 67 Quadratmeter nicht bekommen“, meinte Zollner weiter.

„Warum haben Autofahrer mehr Rechte als Fußgänger?“, warf Gerster ein. „Dann bauen wir eben den Fußweg und machen die Straße enger, dann muss der Gegenverkehr kurz warten.“ Bauamtsleiter Felix Holzner erläuterte, dass die Straße eine gewisse Mindestbreite brauche, schon wegen der Feuerwehr. Deischl beendete die Diskussion mit dem Hinweis, dass das Büro Schelzke Alternativen zeichnen und vorstellen werde. Einstimmig beschlossen wurde, die Sanierung der Straße im Haushalt 2023 einzuplanen. hd