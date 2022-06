34-Jähriger rast mit Ford in Sattelzug

Von: Timo Aichele

Ziemlich verbeult war der Ford nachdem Unfall. © Feuerwehr Pastetten

Ein kilometerlanger Stau war am Mittwoch die Folge eines Auffahrunfalls auf der A 94. Dabei wurde ein Mann aus dem Landkreis Erding verletzt.

Pastetten – Mittelschwer verletzt wurde ein Ford-Fahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der A 94 in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Pastetten und dem Rastplatz. Der 34-Jährige aus dem Landkreis Erding übersah am Steuer eines hochmotorisierten Ford einen vor ihm fahrenden Sattelzug, der einen anderen Lkw überholte. Als Grund dafür gibt die Verkehrspolizei Hohenbrunn die die hohe Geschwindigkeit des Autos an.

Der Fahrer des Sportwagens bremste laut Polizei stark und versuchte so vergebens, eine Kollision zu verhindern Der Ford krachte frontal auf des Heck des Lastwagens, wurde auf die rechte Fahrbahn geschleudert und stieß dort mit dem zweiten Sattelzug zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen erneut auf die linke Fahrbahn geschleudert, wo er auf die Betonschutzwand donnerte.

Nach dem Unfall musste der Ford-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Lkw-Fahrer, zwei Ungarn im Alter von 46 und 66 Jahren, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 40 000 Euro.

Die Bergung der Fahrzeuge sowie die medizinische Erstversorgung der Unfallbeteiligten führten zu einer einstündigen Vollsperrung der Autobahn. Bei ihrem Eintreffe stellte die Feuerwehr Pastetten fest, dass kein Unfallbeteiligter eingeklemmt war. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren Reithofen-Harthofen, Forstern und Altenerding konnten daher ihre Anfahrt abbrechen.

Die Pastettener Aktiven leiteten den Verkehr schnell an der Anschlussstelle Pastetten aus. Dennoch bildete sich ein kilometerlanger Stau vor der Unfallstelle. Die Autobahnmeisterei Ampfing übernahm die Säuberung der Autobahn.